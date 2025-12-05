Канал Путина «Кремль Новости» в Мax стал первым «миллионником» в мессенджере

Tекст: Вера Басилая

Канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере Мax стал первым каналом, который достиг отметки в миллион подписчиков.

Рост числа подписчиков связан с запуском чат-бота «Итоги года с В. Путиным» в том же мессенджере, который позволяет пользователям задать вопрос главе государства. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря в 12:00, когда вопросы пользователей будут озвучены в эфире.

В Max продолжается быстрый прирост каналов и их аудитории: на платформе сейчас насчитывается более 80 тыс. созданных каналов. Суммарно на них подписаны более 25 млн пользователей.

Ранее число официальных госпабликов в мессенджере Max превысило 20 тысяч.

Мессенджер Мax теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры», а также загружается через RuStore.

