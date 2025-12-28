Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 2026 года

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве пояснили, что нововведения нацелены на улучшение безопасности движения и удобства пятна информации для автомобилистов и пешеходов, передает «Лента.ру».

Появится новый знак, сообщающий о рекомендуемой скорости при проезде искусственных неровностей. Как отметили в Росстандарте, благодаря этому сокращается количество знаков «лежачие полицейские» вдвое на местах установки подобных элементов.

В документе также предусмотрена возможность устанавливать стоп-линии не только в горизонтальной, но и в вертикальной ориентации. Еще одним изменением станет возможность конкретизировать месяцы действия дорожных знаков по времени, например, с сентября по апрель.

Обновленный стандарт вводит новый знак «Глухие», который будет появляться перед пешеходными переходами возле учреждений, посещаемых глухими и слабослышащими.

