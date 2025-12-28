Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.23 комментария
Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 2026 года
С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, регламентирующий дорожные знаки, разметку и светофоры, сообщили в Росстандарте.
В ведомстве пояснили, что нововведения нацелены на улучшение безопасности движения и удобства пятна информации для автомобилистов и пешеходов, передает «Лента.ру».
Появится новый знак, сообщающий о рекомендуемой скорости при проезде искусственных неровностей. Как отметили в Росстандарте, благодаря этому сокращается количество знаков «лежачие полицейские» вдвое на местах установки подобных элементов.
В документе также предусмотрена возможность устанавливать стоп-линии не только в горизонтальной, но и в вертикальной ориентации. Еще одним изменением станет возможность конкретизировать месяцы действия дорожных знаков по времени, например, с сентября по апрель.
Обновленный стандарт вводит новый знак «Глухие», который будет появляться перед пешеходными переходами возле учреждений, посещаемых глухими и слабослышащими.
