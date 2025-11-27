В Новосибирске начали разрабатывать тренажеры для Российской орбитальной станции

Специалисты из Новосибирска начали разработку тренажеров для экипажа РОС

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН начали работу над визуальными тренажерами, которые предназначены для подготовки космонавтов к службе на перспективной Российской орбитальной станции, передает РИА «Новости».

Директор института, академик Сергей Бабин сообщил, что, начиная с советских времен, институт занимается разработкой специализированных тренажеров и визуальных систем для подготовки космонавтов. Ранее на основе этих технологий были созданы тренажеры для Международной космической станции.

По словам Бабина, в последние годы велась работа над тренажерами для МКС, однако теперь акцент смещен на создание систем именно для новой российской станции. К проекту привлечена компания «СофтЛаб-НСК», а первые результаты ожидаются уже скоро.

Разрабатываемая система будет включать элементы дополненной виртуальной реальности, имитирующие не только внутреннее пространство станции, но и ее внешнюю среду, а также функционирование основных элементов управления. Отмечается, что тренажеры для МКС и Российской орбитальной станции существенно отличаются друг от друга из-за разницы в техническом оснащении платформ.

Работу над системой виртуальной и дополненной реальности ведут сразу две лаборатории института под руководством члена-корреспондента Михаила Лаврентьева.

Российская академия наук выразила готовность обсудить изменения параметров орбиты будущей Российской орбитальной станции.

В мае Россия планировала ускорить создание собственной национальной орбитальной станции.

Новая станция будет оснащена солнечными батареями с увеличенным коэффициентом полезного действия.