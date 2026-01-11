Фицо заявил о провокации Британии и Франции против России

Фицо назвал планы Британии и Франции отправки солдат на Украину провокацией

Tекст: Вера Басилая

Фицо в интервью телеканалу ТА3 высказал мнение, что заявления Британии и Франции о планах направить своих солдат на Украину являются провокационными, передает РИА «Новости».

По его словам, «двое бывших союзников Советского Союза во Второй мировой войне – Великобритания и Франция – будто бы провоцируют, это провокация». Он подчеркнул, что слышал заявления российских представителей о том, что каждый иностранный солдат на территории Украины будет легитимной целью в конфликте, и задался вопросом: «Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?»

Фицо также подтвердил, что Словакия не намерена отправлять на Украину своих военных и продолжит сотрудничество только по гражданским проектам. Он отметил готовность республики к реализации взаимовыгодных гражданских инициатив с Киевом.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет участвовать в планах Евросоюза по финансированию Украины.

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что инициативы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев осудил планы разместить 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

