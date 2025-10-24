80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Дмитриев подтвердил прибытие в США
Дмитриев подтвердил пребывание в США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях пост с подтверждением своего нахождения в США, сопроводив его песней.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что сейчас находится на территории США, передает ТАСС.
В социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской в России), он опубликовал скриншот сообщения от мобильного оператора с надписью: «Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!».
Пост Дмитриев сопроводил песней «Позвони мне, позвони» в исполнении группы «Приключения электроников».
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выложил снимок маршрута полета над США с отмеченными городами и музыкальным сопровождением. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк для переговоров с представителями администрации президента США по поводу двусторонних отношений.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ