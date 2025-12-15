В администрации Реутова назвали дату и место прощания с Филиппом Науменко

Tекст: Катерина Туманова

«Церемония прощания с Филиппом Анатольевиче Науменко пройдет 15 декабря 2025 года в Троицком храме Реутова (ул. Победы, дом 3)», – сказано в сообщении.

Там уточнили, что проститься с главой города можно будет с 10 до 12 часов.

По информации источника ТАСС, в том же храме пройдет отпевание, после чего главу города похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава города Реутов Филипп Науменко 7 декабря попал в дорожно-транспортное происшествие в Нижегородской области. Получив тяжелые травмы, он скончался на 40-м году жизни.

Науменко возглавлял Реутов с 2023 года, до этого работал в Балашихе, с 2017 года занимая пост заместителя главы по вопросам экономики и промышленности.



