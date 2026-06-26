Бастрыкин сообщил об отказе снизить в России возраст уголовной ответственности

Инициатива СК о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет отклонена

Tекст: Денис Тельманов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что инициатива ведомства о снижении возраста уголовной ответственности не нашла отклика, передает ТАСС.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», – сообщил он в ходе Международного молодежного юридического форума в Петербурге.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2025 году, выросло на 21% и превысило 12,6 тыс. эпизодов, пишет РИА «Новости». По словам председателя ведомства, почти половина подростков нарушали закон вместе с соучастниками.

Более 9 тыс. противоправных деяний совершено в составе группы лиц или по предварительному сговору. Всего в 2025 году правоохранительные органы расследовали свыше 29 тыс. преступлений с участием несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет.

В марте президент России Владимир Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью. Позже глава Следственного комитета доложил о передаче в суд более 8 тыс. уголовных дел в отношении несовершеннолетних.