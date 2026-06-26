И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
В Республике Сербской предложили запретить флаг армии БиГ 1990-х годов
Организация ветеранов «Гвардия Пантеры» направила руководству Республики Сербской предложение запретить знамя, которое вооруженные формирования боснийских мусульман использовали во время конфликта 1992–1995 годов.
«Под флагом с лилиями были совершены ужасные военные преступления и этнические чистки против сербского народа, в результате чего образовалась практически этнически чистая Федерация Боснии и Герцеговины. Флаг с лилиями оставляет горький осадок у каждого серба в Республике Сербской, и недавние провокации с флагами с лилиями стали последней каплей», – подчеркивается в обращении, передает ТАСС.
Спорный символ представляет собой белое полотно с синим щитом и золотыми лилиями, которое армия дополняла скрещенными мечами. Хотя в 1998 году был утвержден новый государственный флаг, старая символика по-прежнему популярна среди бошняков. Ее регулярная демонстрация, в том числе футбольными болельщиками, постоянно провоцирует конфликты в сербских и хорватских районах страны.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило о росте напряженности в Боснии и Герцеговине (БиГ).
Глава ведомства Сергей Лавров назвал причиной нестабильности грубое вмешательство Запада во внутренние дела страны.