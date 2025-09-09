Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.11 комментариев
Лавров заявил о грубом вмешательстве Запада в дела БиГ
Лавров связал события в Боснии и Герцеговине с политикой Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на западное влияние как причину нестабильности в Боснии и Герцеговине, подчеркнув нарушение Дейтонских соглашений.
События в Боснии и Герцеговине стали результатом грубого вмешательства Запада во внутренние дела страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, передает ТАСС.
По словам Лаврова, западные действия происходят в прямое нарушение Дейтонских соглашений и принципа равенства народов и энтитетов.
Глава российского МИД отметил, что считает встречу с Додиком своевременной на фоне продолжения сложных процессов в регионе. Лавров подчеркнул, что ситуация в Республике Сербской и БиГ в целом требует особого внимания из-за попыток внешнего давления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Республики Сербской Милорад Додик допустил отделение региона от Боснии и Герцеговины на фоне возможного давления со стороны Запада.
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября.
Милорад Додик намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в октябре.