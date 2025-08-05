МИД России заявил о росте напряженности в Боснии и Герцеговине

МИД России заявил о провоцировании Западом роста напряженности в Боснии и Герцеговине

Tекст: Валерия Городецкая

В комментарии спикера российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и гарант Дейтонских соглашений стремится предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности и минимизировать угрозы межэтническому диалогу, а также миру и стабильности в стране и регионе.

«Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины», – заявила Захарова. По словам официального представителя МИД, Россия продолжит поддерживать стабильность на Балканах дипломатическими методами.

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина рискует прекратить существование в нынешних границах, если не будут соблюдаться положения Дейтонских соглашений.

Ранее Додику окончательно назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

Накануне ЦИК Боснии начал процедуру прекращения полномочий Додика.