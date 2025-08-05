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МИД России заявил о росте напряженности в Боснии и Герцеговине
МИД России заявил о провоцировании Западом роста напряженности в Боснии и Герцеговине
Москва намерена прибегнуть к политическим средствам для предотвращения обострения ситуации в Боснии и Герцеговине, заявили в МИД России.
В комментарии спикера российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и гарант Дейтонских соглашений стремится предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности и минимизировать угрозы межэтническому диалогу, а также миру и стабильности в стране и регионе.
«Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины», – заявила Захарова. По словам официального представителя МИД, Россия продолжит поддерживать стабильность на Балканах дипломатическими методами.
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина рискует прекратить существование в нынешних границах, если не будут соблюдаться положения Дейтонских соглашений.
Ранее Додику окончательно назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.
Накануне ЦИК Боснии начал процедуру прекращения полномочий Додика.