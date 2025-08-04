ЦИК Боснии начал процедуру прекращения полномочий Додика

ЦИК Боснии и Герцеговины начал рассмотрение прекращения полномочий Додика

Tекст: Елизавета Шишкова

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины начнет процедуру лишения полномочий президента Республики Сербской на ближайшем заседании, передает ТАСС.

В заявлении ЦИК отмечается, что орган продолжает обычную деятельность и приступит к рассмотрению дела Милорада Додика в рамках установленных законом процедур.

«Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с законом о выборах. Основываясь на правовых процедурах и судебной практике, ЦИК также будет рассматривать дело Милорада Додика, президента Республики Сербской», – заявили в ведомстве.

Центризбирком сообщил, что заседание, на котором будет обсуждаться этот вопрос, скорее всего, пройдет в среду. Дальнейшие шаги по прекращению полномочий будут зависеть от итогов заседания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Республики Сербской Милораду Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

Президент Республики Сербской Милорад Додик подчеркнул, что Босния и Герцеговина рискует прекратить существование в нынешних границах, если не будут соблюдаться положения Дейтонских соглашений.