Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму на 2026 год
Газпром утвердил инвестпрограмму на 2026 год с лимитом 1,096 трлн рублей
Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет компании на 2026 год с лимитом финансирования в 1,096 трлн рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
Лимит финансирования инвестиционной программы в новой редакции скорректирован с 1,1 трлн рублей до 1,096 трлн рублей. Запланированные темпы работ по всем ключевым проектам сохранены, передает РИА «Новости».
Капитальные затраты полностью обеспечены операционным денежным потоком, отметил Садыгов.
Новая редакция бюджета учитывает рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай по сравнению с первоначальным планом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе совет директоров Газпрома назначил обсуждение инвестпрограммы на 2026 год.
В сентябре глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о новых рекордах поставок газа в Китай.
В мае Газпром отчитался о надежных поставках в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».