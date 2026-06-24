Премьер Польши пообещал сказать «пару крепких слов» украинской коллеге

Туск пообещал жестко пообщаться с украинской коллегой Свириденко

Tекст: Валерия Городецкая

«Как вы знаете, завтра начнется двухдневная конференция по восстановлению Украины. Этой конференции сопутствовали эмоции в связи с решениями президента Украины, ответом президента Польши и дальнейшим обменом ударами», – заявил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что на мероприятии появится возможность высказать горькие слова политикам, которые неадекватно реагируют на исторические разногласия, передает РИА «Новости».

Конфликт между странами обострился на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников Киевом. Из-за этого президент Польши не получил приглашение на форум, а Владимир Зеленский отказался от поездки, отправив вместо себя премьер-министра.

Ранее Туск заявил о большей эффективности конференции в Гданьске без участия Владимира Зеленского.

Глава правительства и украинский лидер не пригласили на форум президента республики Кароля Навроцкого.

Сам Зеленский отказался от поездки в Польшу ради избежания возможных скандалов.