И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.4 комментария
Российские военные вывели из Константиновки десять пленных бойцов ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Юг» захватили и безопасно вывели из населенного пункта Константиновка десять солдат неприятеля, сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка группировки с позывным «Опер».
«У нас получилось около десяти человек, по-моему, вывести пленных. То есть дали возможность их вывести. На предыдущих направлениях противник пытался их уничтожить», – рассказал российский боец, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий Вадим Пелещук сдался бойцам российской группировки войск «Юг» в Константиновке.
Накануне заместитель командира штурмового отряда с позывным «Опер» рассказал о блокировке иностранных наемников в этом городе.
Несколькими днями ранее Министерство обороны подтвердило полное окружение подразделений украинской армии в городской черте.