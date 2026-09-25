Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Новая глава представительства ЕС в России передала верительные грамоты в МИД
Грушко принял верительные грамоты у новой главы представительства ЕС Мард
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с новым руководителем представительства Евросоюза в Москве Маленой Мард, получив от нее дипломатические документы, сообщил МИД.
Внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшейся встрече на сайте. В ходе мероприятия Грушко принял копии верительных грамот у нового руководителя дипломатической миссии ЕС в Москве.
«25 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенной главы представительства Европейского союза в Российской Федерации Малены Мард», – говорится в официальном сообщении министерства.
Ранее Министерство иностранных дел России исключило планы ликвидации должности постпреда Евросоюза в Москве.
Летом Александр Грушко обвинил европейских политиков в неготовности к переговорам по украинскому кризису.
Весной дипломат сообщил о готовности Москвы к содержательному диалогу с западными странами по вопросам безопасности.