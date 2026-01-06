После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.9 комментариев
Роспотребнадзор запретил оборот детских смесей Nestle в России
Временный запрет на ввоз и оборот детских молочных смесей с марками Nestle введен из-за выявления опасного токсина в сырье, сообщил Роспотребнадзор.
В России временно ограничен ввоз и продажу на территории России детских сухих молочных, кисломолочных и безлактозных смесей Nestle, а также лечебных смесей на основе аминокислот, сообщается на сайте ведомства.
Мера касается продукции с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино, произведенной с 15 апреля 2025 по 27 ноября 2025 года.
Ограничение связано с обнаружением токсина цереулида в растительных маслах – сырье внешнего поставщика, используемом при производстве смесей. При употреблении продуктов с высоким содержанием этого токсина возможны такие симптомы, как рвота и диарея, которые появляются в течение шести часов после употребления и схожи с признаками пищевого отравления или аллергии на белок коровьего молока.
Роспотребнадзор особо отметил, что данная продукция не включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Потребителям рекомендовано обратить внимание на эту информацию при выборе детских смесей. Оборот указанных товаров на территории России запрещен.
Вся информация о возврате продукции опубликована на официальном сайте производителя.
В мае 2025 года депутат Татьяна Буцкая попросила проверить состав продукции Nestle в России после сообщений о массовом отзыве детского питания Nestle во Франции из-за превышения уровня охратоксина.
