В России объявили в розыск фигуриста Гнедина

Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР

Tекст: Игорь Иножарский

Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.