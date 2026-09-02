Моисеев сообщил о приватизации аэропорта Шереметьево до конца года

Моисеев сообщил о планах приватизировать госпакет акций Шереметьево

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажа государственного пакета акций международного аэропорта Шереметьево должна состояться до конца 2026 года, передает РИА «Новости».

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев уточнил в кулуарах Восточного экономического форума, что реализация актива пройдет единым блоком.

«Это продажа блока, то есть это не будет размещение на рынке. Но мы ожидаем, что эта продажа состоится до конца года», – заявил Моисеев журналистам.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ об исключении аэропорта из списка стратегических предприятий. Для завершения перехода актива в частные руки необходимо внести Шереметьево в прогнозный план приватизации федерального имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево.

Вскоре после этого аэропорт Внуково выкупил у структур Шереметьево блокпакет акций Домодедово.