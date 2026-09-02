Политолог Мария Снеговая получила семь лет колонии

Tекст: Денис Тельманов

Политолог Мария Снеговая получила семь лет колонии за фейки о российской армии. Соответствующий судебный вердикт вынесен по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры 42-летняя Мария Снеговая признана виновной. Снеговая заочно приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – заявили в пресс-службе ведомства.

Дополнительно суд лишил осужденную права администрировать сайты в интернете сроком на четыре года. Следствие установило, что в мае прошлого года политолог разместила в социальных сетях недостоверные сообщения о действиях российских военных в ходе специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года московский суд заочно арестовал политолога Марию Снеговую по делу о фейках об армии.

В конце августа апелляционная инстанция оставила в силе семилетний приговор бывшему депутату Максиму Круглову за аналогичное преступление.

В июле суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик полтора года принудительных работ за распространение ложной информации о российских военных.