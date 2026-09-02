Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Политолог Мария Снеговая получила семь лет колонии за фейки
Политолог Мария Снеговая получила семь лет колонии
Московский суд заочно приговорил политолога Марию Снеговую (внесена в реестр иноагентов в России, признана экстремистом и террористом) к семи годам колонии за публичное распространение ложной информации о российской армии.
Политолог Мария Снеговая получила семь лет колонии за фейки о российской армии. Соответствующий судебный вердикт вынесен по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС.
«С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры 42-летняя Мария Снеговая признана виновной. Снеговая заочно приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – заявили в пресс-службе ведомства.
Дополнительно суд лишил осужденную права администрировать сайты в интернете сроком на четыре года. Следствие установило, что в мае прошлого года политолог разместила в социальных сетях недостоверные сообщения о действиях российских военных в ходе специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года московский суд заочно арестовал политолога Марию Снеговую по делу о фейках об армии.
В конце августа апелляционная инстанция оставила в силе семилетний приговор бывшему депутату Максиму Круглову за аналогичное преступление.
В июле суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик полтора года принудительных работ за распространение ложной информации о российских военных.