Красноярскую журналистку осудили за фейки о российской армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Журналистка признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России, ей назначили год и шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Дополнительно суд лишил осужденную права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на три года. Женщину арестовали в сентябре 2025 года. По версии следствия, весной 2023 года она опубликовала интервью с недостоверными сведениями о спецоперации, получив за это 64 тыс. рублей.

Известно, что материал был подготовлен для иностранного издания, признанного иноагентом. Осенью того же года фигурантку дела внесли в реестр террористов и экстремистов.

Дело против Хустик возбудили в прошлом году.