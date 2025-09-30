В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Журналистку из Красноярска заподозрили в публикации фейков о ВС России
Против журналистки в Красноярске открыто уголовное дело по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, сообщает региональное управление СК.
Уголовное дело возбуждено против региональной журналистки, подозреваемой в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
По версии следствия, весной 2023 года журналистка опубликовала в иностранном интернет-издании, признанном иностранным агентом, ложные сведения о деятельности российских военных на Украине.
В материалах следствия отмечается, что после публикации интервью журналистка получила 64 тыс. рублей в рамках фрилансерского соглашения с зарубежной некоммерческой организацией. Публикация, по данным следствия, была доступна для широкого круга читателей.
Женщина была задержана и в ближайшее время будет допрошена по факту совершенного преступления.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Светлане Хустик, которая сейчас работает в проекте «Сибирь. Реалии», признанном СМИ-иноагентом.
