На затонувшем у берегов Стамбула сухогрузе пропали десять моряков

Tекст: Денис Тельманов

Сухогруз Tugberk Imamoglu затонул в Мраморном море на глубине 950 метров, а все 10 пропавших членов экипажа являются гражданами Турции, передает РИА «Новости».

«Полагаем, что судно затонуло, в том районе глубина около 950 метров. По сути, сухогруз затонул очень быстро – за 11 минут. Все члены экипажа – граждане Турции. На данный момент не удалось найти выживших», – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы вертолеты.

Министерство обороны Турции направило четыре корабля и беспилотники для участия в поисках.

Сухогруз, перевозивший 4,2 тыс. тонн рулонной стали, столкнулся в ночь на среду с танкером Alsu, на борту которого находилось почти три тысячи тонн моторного масла, у берегов стамбульского пригорода Силиври.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула. Месяцем ранее в этой же акватории загорелся другой сухогруз.

В конце августа у берегов Северного Кипра перевернулся пассажирский паром.