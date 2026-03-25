Анонсировано удлинение поездов на ВСМ Москва-Петербург

Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Анонсировано удлинение составов поездов на ВСМ Москва-Петербург
На линии высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом при высоком спросе составы будут удлинять до 16 вагонов для увеличения мест, сообщили в официальном канале проекта.
Поезда на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург будут удлинять в периоды высокого спроса, об этом сообщили в официальном канале проекта в Max. В заявлении подчеркивается: «Один поезд ВСМ – это 8 вагонов и до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, что позволит увеличить количество мест».
Уточняется, что такая конфигурация – оптимальна для обеспечения комфорта всех категорий пассажиров. Удлиненные поезда позволят перевозить больше людей, сохраняя высокий уровень сервиса.
ВСМ станет первой в России специализированной электрифицированной двухпутной линией для движения поездов на скоростях от 200 до 400 километров в час. Магистраль между Москвой и Петербургом полностью откроется в 2028 году, время в пути составит всего 2 часа 15 минут.
Ранее на заводе «Русские электрические двигатели» в Челябинске представили новый отечественный электродвигатель для скоростных поездов Москва – Петербург.
Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал первых пассажиров высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс представил Владимиру Путину план развития скоростной и высокоскоростной железнодорожной сети России до 2040 года.