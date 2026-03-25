Владимир Путин на заседании Совета по культуре напомнил, что Киев удерживает некоторых гражданских лиц, которых вывезли из Курской области, чтобы обменять их на своих военных, следует из сообщения на сайте Кремля.

По словам Путина, речь идет о мирных жителях, которых украинские власти насильно вывезли с территории Курской области. Он подчеркнул, что киевские власти не делают различий между комбатантами и гражданскими, используя любые методы для достижения своих целей.

«Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области, пытаются их менять на военных», – заявил президент, отметив, что это недопустимая практика.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала недопустимым требование украинской стороны по обмену гражданских лиц на осужденных преступников.

Помощник президента Владимир Мединский заявил о насильственном удержании более 20 мирных граждан на территории Украины.