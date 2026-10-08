Подросток напал с ножом на сотрудников польской школы

RMF FM: В Польше 15-летний подросток ранил ножом трех сотрудников школы

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в населенном пункте Лещидул-Новины. Нападавший ранил директора, учительницу и уборщицу школы, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Состояние пострадавших в настоящий момент не уточняется.

В среду аналогичное происшествие случилось в польском городе Остроленка, где нападение с ножом произошло на территории одной из школ. Ранения получили девять человек, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии, а одной из пострадавших оказалась учительница. Прокурор Эльжбета Лукасевич сообщала, что по делу о нападении задержан 19-летний учащийся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы нашли бомбу в рюкзаке ученика, напавшего на школу в Польше.

СМИ сообщили об увеличении числа пострадавших при атаке на польский техникум до девяти. До этого власти подтвердили информацию о восьми раненых в результате этого нападения.