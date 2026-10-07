Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек
В результате нападения с ножом учащегося техникума в городе Остроленка в Польше пострадали восемь человек, сообщила местная полиция.
«На данный момент восемь человек получили ранения – пятеро детей и трое взрослых», – заявил представитель городской полиции Адриан Ступский в эфире местного телевидения, передает ТАСС.
Ступский пояснил, что молодой человек ранил острым предметом учащихся в здании техникума и попытался скрыться, ранив еще несколько человек в парке во время побега. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
19-летний подозреваемый, являющийся учащимся этого образовательного учреждения, задержан. Мотивы его действий устанавливаются, полиция считает, что он действовал один. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания техникума.
В среду в городе Остроленка учащийся техникума напал с ножом на преподавателя и учеников.
Во вторник в Стамбуле ученица погибла после того, как школьница ранила ножом пятерых учащихся.
В прошлом месяце учительница погибла при нападении школьника в Словакии.