Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Число пострадавших при нападении на польский техникум возросло до девяти
Число пострадавших при нападении с ножом на техникум в Польше выросло до девяти
До девяти человек увеличилось число пострадавших при нападении с ножом в техникуме в польском городе Остроленка, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.
«Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек», – сообщила Лукасевич агентству PAP, передает ТАСС. Среди пострадавших – пятеро учеников, двое преподавателей и двое прохожих, которых нападавший ранил при попытке сбежать.
Полиция уточнила, что нападавший – 19-летний учащийся этого же техникума Якуб З. Его задержали на городском пляже через 25 минут после нападения.
Юношу госпитализировали, так как он нанес себе несколько ранений. Местные власти отметили, что у него ранее были проблемы с законом из-за наркотиков, он также состоял на учете у психолога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что учащийся техникума в Польше напал с ножом на преподавателя и учеников.
Позже сообщалось, что число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек.
В конце прошлого месяца учительница погибла при нападении школьника в Словакии.