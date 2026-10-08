Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Готовившие покушение на руководство Крыма агенты получили до 27 лет тюрьмы
Суд дал до 27 лет восьми агентам разведки Украины за подготовку терактов
Южный окружной военный суд приговорил восьмерых участников агентурной сети военной разведки Украины к лишению свободы на сроки до 27 лет за подготовку терактов и покушений в Крыму.
Восемь участников агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорены к наказанию от 5 лет условно до 27 лет лишения свободы. Они планировали серию терактов и покушений на высших должностных лиц Крыма, передает ТАСС.
«Признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы», – сказал судья.
Ранее ФСБ сообщала, что злоумышленники готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировались атаки на объекты транспортной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ предотвратила серию терактов на объектах критической инфраструктуры в Крыму, задержав диверсантов.
В июне в Крыму был ликвидирован полковник украинской военной разведки, планировавший теракт на полуострове.