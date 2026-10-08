Готовившие покушение на руководство Крыма агенты получили до 27 лет тюрьмы

Суд дал до 27 лет восьми агентам разведки Украины за подготовку терактов

Tекст: Мария Иванова

Восемь участников агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорены к наказанию от 5 лет условно до 27 лет лишения свободы. Они планировали серию терактов и покушений на высших должностных лиц Крыма, передает ТАСС.

«Признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы», – сказал судья.

Ранее ФСБ сообщала, что злоумышленники готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировались атаки на объекты транспортной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ предотвратила серию терактов на объектах критической инфраструктуры в Крыму, задержав диверсантов.

В июне в Крыму был ликвидирован полковник украинской военной разведки, планировавший теракт на полуострове.