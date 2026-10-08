Во Владимире под суд отдали двоих мужчин за удерживание в рабстве 18 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемые в целях материальной выгоды подыскивали людей без устойчивых социальных связей на улицах Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Затем их привозили во Владимир и привлекали к труду разнорабочими на одном из предприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Фигуранты отбирали у потерпевших документы и селили их в нежилой дом, контролируя местонахождение работников и запирая их на ночь. При этом они обеспечивали их продуктами и предметами первой необходимости. Получаемую от предприятия зарплату обвиняемые оставляли себе.

К тем, кто не выполнял требования, применяли насилие и высказывали угрозы. На период расследования фигуранты арестованы, им предъявлено обвинение по статье об использовании рабского труда. Вину в совершении преступления они признали частично.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Подмосковье спасли шесть человек из трудового рабства.

В июле депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о спасении россиян из рабства в Мьянме.

В апреле россиянку спасли из трудового рабства в Мьянме.