Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Во Владимире под суд отдали двоих мужчин за удерживание в рабстве 18 человек
Уголовное дело в отношении двоих фигурантов, обвиняемых в использовании рабского труда 18 человек, передано в суд во Владимире, сообщили в следственном управлении СК по Владимирской области.
Подозреваемые в целях материальной выгоды подыскивали людей без устойчивых социальных связей на улицах Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Затем их привозили во Владимир и привлекали к труду разнорабочими на одном из предприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Фигуранты отбирали у потерпевших документы и селили их в нежилой дом, контролируя местонахождение работников и запирая их на ночь. При этом они обеспечивали их продуктами и предметами первой необходимости. Получаемую от предприятия зарплату обвиняемые оставляли себе.
К тем, кто не выполнял требования, применяли насилие и высказывали угрозы. На период расследования фигуранты арестованы, им предъявлено обвинение по статье об использовании рабского труда. Вину в совершении преступления они признали частично.
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