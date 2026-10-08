Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.2 комментария
Промзона Салавата подверглась атаке беспилотников
Обломки сбитых дронов упали в промзоне башкирского Салавата
Утром в четверг в Салавате в Башкирии отразили атаку беспилотников, сообщил глава администрации города Марат Загидуллин.
«Сегодня утром отразили атаку БПЛА на Салават», – заявил Загидуллин в Max.
В результате падения обломков нескольких беспилотников в промзоне началось возгорание.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Несмотря на инцидент, предприятие продолжает работу в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет.
В четверг в сервисах «Яндекса» из-за пожара в дата-центре под Рязанью начались перебои. Глава региона Павел Малков заявил, что в результате атаки дронов загорелась крыша предприятия в Сасовском округе.
Всего за ночь над страной нейтрализовали 399 украинских беспилотников самолетного типа.