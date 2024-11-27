Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
МИД заявил о демонстрации потенциала России ракетой «Орешник»
Захарова выразила надежду на признание боевого потенциала России после испытания «Орешника»
МИД выразил уверенность, что после испытательного пуска «Орешника» Запад убедился в силе российских вооружений, подчеркнув важность продемонстрированного потенциала.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. «Мы рассчитываем, что никаких сомнений в обладании нашей страной соответствующим потенциалом не осталось», – подчеркнула Захарова, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В результате поражен крупный промышленный комплекс, производящий различные виды вооружения.
Во время этой операции испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем. Тестирование системы в боевых условиях прошло успешно.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний ракеты «Орешник», отметив у альянса нервозность.
Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будут обсуждать в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Организация Договора о коллективной безопасности намерена изучить опыт применения Россией баллистической ракеты «Орешник».