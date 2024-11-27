МИД заявил о демонстрации потенциала России ракетой «Орешник»

Захарова выразила надежду на признание боевого потенциала России после испытания «Орешника»

Tекст: Евгения Караваева

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. «Мы рассчитываем, что никаких сомнений в обладании нашей страной соответствующим потенциалом не осталось», – подчеркнула Захарова, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина 19 ноября ударила по объектам в Курской и Брянской областях, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. Россия 21 ноября дала комбинированный ответ по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В результате поражен крупный промышленный комплекс, производящий различные виды вооружения.

Во время этой операции испытано новейшее российское оружие – система «Орешник» с баллистической ракетой, оснащенной безъядерным гиперзвуковым модулем. Тестирование системы в боевых условиях прошло успешно.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний ракеты «Орешник», отметив у альянса нервозность.

Сигнал президента России Владимира Путина о российском гиперзвуковом оружии понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будут обсуждать в геополитическом контексте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Организация Договора о коллективной безопасности намерена изучить опыт применения Россией баллистической ракеты «Орешник».