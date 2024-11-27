ОДКБ решила изучить применение Россией ракеты «Орешник»

Генсек ОДКБ заявил об изучении применения Россией ракеты «Орешник»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что ОДКБ регулярно анализирует опыт испытаний и перспективы развития различных современных вооружений, передает ТАСС.

Тасмагамбетов подчеркнул, что изучение «Орешника» будет сопровождаться анализом международной ситуации, спровоцировавшей испытания этой ракетной системы.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ракетный комплекс «Орешник» щитом России и выразил признательность разработчикам за вклад в национальную безопасность.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ракета «Орешник» представляет угрозу для Украины из-за своей неуловимости для спутниковых разведок.