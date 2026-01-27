Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине

Трамп высказался об «очень хороших» событиях при переховорах по Украине

Tекст: Катерина Туманова

Трамп заявил, что на переговорах по разрешению украинского кризиса, происходят «очень хорошие вещи», пишет газета Daily Sabah.

Не вдаваясь в подробности, он сказал, что переговоры между российской и украинской делегациями при посредничестве США в Абу-Даби в минувшие выходные привели к обнадеживающему прогрессу.

«Так что мы очень рады этому», – сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон продолжит содействовать диалогу на обоих фронтах.

Напомним, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американо-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе. США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими. При этом FT сообщила, что США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине.