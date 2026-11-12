Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек
В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру
Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.
Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».
На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.
Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.
Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.
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