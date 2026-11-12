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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня

    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

    Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

    В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.

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    11 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве двух девочек на Урале запросили 25 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Свердловской области государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

    В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области в Max.

    Следствие установило, что в октябре 1994 года обвиняемый вместе со своим дядей изнасиловали и убили 13-летнюю девочку в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь огласки, мужчины привели в помещение подругу убитой, которая видела, с кем ушла школьница. Вторую девочку также изнасиловали и лишили жизни, нанеся ей не менее десяти ножевых ранений.

    После этого злоумышленники вывезли тела на берег Чусовского озера и подожгли. Обвиняемый вину не признал, дело в отношении его родственника выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале уральский суд отправил в колонию мужчину за убийство семерых человек в начале девяностых годов.

    В прошлом году кузбасские следователи нашли обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей в 1990-х годах.

    В 2025 году екатеринбургский подросток получил тюремный срок за убийство подруги и ее матери.

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    11 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    Пропавшую в Тюменской области неделю назад 15-летнюю девушку нашли живой

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции нашли живой 15-летнюю девушку, потерявшуюся неделю назад в Тюменской области, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски 15-летней девушки из села Покровское Ярковского округа велись с 9 ноября после обращения ее законных представителей в полицию, передает РИА «Новости». «Девушка найдена сотрудниками полиции, жива, с ней все в порядке», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее отмечалось, что девушка неоднократно уходила из дома, она пропала 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу две 12-летние девочки пропали в Ленинском районе Красноярска.

    В прошлом месяце нашли живым 15-летнего подростка в Тольятти.

    В сентябре в Петропавловске-Камчатском организовали поиски пропавшей 12-летней школьницы.

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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

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    11 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила запретить детям видеоигры с лутбоксами

    ЕК предложила запретить доступ детям к видеоиграм Pay-to-Win и лутбоксам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен представила инициативу ЕК, подразумевающую введение запрета на доступ детей к видеоиграм с покупкой лутбоксов и виртуальной валюты за реальные деньги.

    В Брюсселе представили инициативу о запрете на доступ несовершеннолетних к видеоиграм со стратегией Pay-to-Win и продажей игровой валюты или предметов за реальные деньги, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым защитить наших детей от вызывающих привыкание несправедливых практик, таких как приобретение за реальные деньги игровых лутбоксов, игровой валюты, «волшебных» предметов или стратегии Pay-to-Win», – заявила Виркунен. Она подчеркнула аналогию привыкания к таким видеоиграм с классическими азартными играми.

    В качестве альтернативы полному запрету рассматривается юридическое обязательство для разработчиков блокировать доступ детям к любым функциям, требующим использования реальных денег. Эти нормы станут частью более широкой политики в отношении несовершеннолетних в цифровой среде, включающей ограничения на доступ к социальным сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    В июле в ЕС сообщили о планах возможного запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних.

    В мае исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенне Вирккунен заявила о рассмотрении возможности ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    12 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    GlobalSign запланировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

    Tекст: Вера Басилая

    Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует провести новый массовый отзыв сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщили в «Руцентре».

    «В ноябре «Руцентр» получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    В компании пояснили, что риску подвергаются организации из санкционных списков Евросоюза и США, однако отсутствие компании в этих перечнях не является гарантией сохранности сертификата.

    С первой волны отзывов в июле были аннулированы около 11 тыс. SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тыс. российских компаний. Больше всего сертификатов отозвали GlobalSign (4830) и греческий Harica (3456).

    «Руцентр» и «Технический центр Интернет» посоветовали российским компаниям провести аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем рекомендуется рассмотреть замену адресов и выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

    В конце прошлого года компания Google уведомила российских провайдеров о выводе из эксплуатации старых серверов системы Google Global Cache.

    В 2025 году американская корпорация отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT.

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    12 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

    В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.

    В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

    Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

    «Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

    Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

    Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.

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    11 ноября 2026, 22:33 • Новости дня
    Психолог предостерегла от использования коротких видео для приглушения тревоги

    Психолог назвала короткие видео причиной потери контроля над вниманием

    Tекст: Катерина Туманова

    Просмотр коротких видеороликов с целью приглушить тревогу и дискомфорт нарушает регуляцию внимания и может привести к потере контроля над использованием цифрового контента, заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, истории и философии Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Татьяна Мацюк.

    «Основной риск постоянного просмотра коротких видео связан с особенностями регуляции внимания и поведения. Быстрая смена сюжетов, эмоциональная насыщенность и непредсказуемость следующего ролика поддерживают интерес к просмотру, а бесконечная лента практически не оставляет естественных сигналов для его завершения», – передает ТАСС слова Мацюк.

    Специалист отметила, что короткие видео связаны с ухудшением концентрации и самоконтроля, хотя ученые пока не подтверждают устойчивых изменений в мозге. Проблема становится заметной, когда просмотр вытесняет сон, работу, учебу и общение, а человек регулярно проводит в ленте больше времени, чем планировал.

    Особого внимания заслуживает использование коротких видео для избегания тревоги или скуки, так как временное облегчение закрепляет привычку обращаться к телефону при любом неприятном переживании, добавила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила об истощении психики из-за резкой смены эмоционального фона при просмотре коротких видеороликов. В интернете появились «дофаминовые сайты».

    Психотерапевт Кульгавчук заявил о риске развития эмоциональной тупости из-за тяги к быстрым удовольствиям.

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    12 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Закопавший заживо младенца американец получил обвинение в покушении на убийство

    Sky News: Жителя США обвинили в покушении на убийство закопанного заживо сына

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские правоохранительные органы предъявили обвинения в покушении на убийство Майклу Комеру, чей малолетний сын пропал и был найден закопанным заживо в лесу.

    В день исчезновения мальчик по имени Коа находился под присмотром матери Майкла Комера. Женщине пришлось отлучиться по делам, и она оставила ребенка с отцом до прибытия другой сиделки, пишет Sky News.

    К моменту приезда сиделки мужчина и ребенок бесследно исчезли. Полиция организовала операцию по поиску «смышленого мальчика с рыжевато-светлыми волосами». После целого дня розыскных мероприятий правоохранители обратили внимание на свежевскопанную землю в лесу недалеко от дома дедушки ребенка, где и обнаружили засыпанного младенца.

    «Все пытались вытащить его оттуда», – заявил шериф Кун.

    Двоюродная бабушка мальчика Эмбер Хаммонд, наблюдавшая за освобождением ребенка, подчеркнула, что родственникам стало значительно легче, когда они убедились в безопасности Коа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве двух пенсионеров в Ростове-на-Дону.

    Гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Ранее тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» сообщил об осложнении масштабных поисков исчезнувшего 14-летнего мальчика из-за промедления родственников.

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    12 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    В Общественной палате предложили тратить маткапитал на коляски и кроватки

    В ОП предложили тратить 150 тыс. рублей из маткапитала на нужды младенцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владельцам материнского капитала стоит разрешить расходовать до 150 тыс. рублей на покупку кроваток, колясок и других необходимых вещей для второго ребенка, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

    Такая мера стала бы дополнительной поддержкой для семей с двумя и более детьми, передает ТАСС.

    «Следовало бы выделить сумму до 100-150 тыс. рублей, чтобы дать возможность потратить ее на текущие нужды. Это может быть, допустим, кроватка, манеж, автокресло, коляска и другие обязательно нужные в индивидуальном порядке вещи», – отметил эксперт.

    Рыбальченко добавил, что сейчас в регионах выдают так называемые «коробки новорожденного», однако наборы для второго ребенка предусмотрены не везде, а их наполняемость различается. Например, в Москве можно выбрать между подарочным набором и компенсацией в 20 тыс. рублей.

    Программа маткапитала работает в России с 2007 года. Сейчас выплата на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата на второго – 234 тыс. рублей. Если сертификат на первенца не оформлялся, сумма на второго ребенка достигает 963 тыс. рублей. Средства можно направить на жилье, образование, товары для детей с инвалидностью или пенсию матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Социального фонда Сергей Чирков анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка до 1 млн рублей в 2027 году.

    Также председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко заявил о необходимости модернизировать программу материнского капитала, подняв выплаты за появление третьего ребенка.

    Кроме того, он предложил привязать размер маткапитала к социальной норме жилплощади в 18 квадратных метров на человека.

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    12 ноября 2026, 10:14 • Новости дня
    Бизнес-группа оспорила в суде ЮАР ограничения на работу Starlink

    EWN: Южноафриканская бизнес-группа потребовала легализовать Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южноафриканская бизнес-группа Sakeliga обратилась в Высокий суд в Претории с иском против регулятора связи, потребовав снять ограничения на выдачу лицензии системе Starlink американского предпринимателя Илона Маска.

    Истец обвиняет Независимое управление связи (НУС) ЮАР в превышении полномочий из-за отказа принять правительственную формулу выхода компании на внутренний рынок, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию EWN.

    В декабре 2025 года министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси разрешил корпорации SpaceX заменить требование о передаче 30% акций местного подразделения чернокожему населению на инвестиции в отрасль. В мае регулятор отклонил эту директиву, заявив, что изменение закона об электронных коммуникациях требует участия парламента. Sakeliga просит суд признать решение управления неконституционным, настаивая на праве правительства реализовать директиву самостоятельно.

    Маск пытается получить лицензию для Starlink в ЮАР на особых условиях более двух лет. Бизнесмен отказывается передавать долю компании местным общинам, пострадавшим во времена апартеида, и обвиняет руководство страны в расизме. В настоящее время терминалы спутниковой связи легально работают в 27 государствах Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов спутниковой связи Starlink у пользователей в ЮАР.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал спутники системы законной целью ответного удара при их использовании для наступления.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал бизнесмену отправиться на Марс из-за ограничений работы сети на Украине.

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    12 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Шадаев заявил о скором достижении технического лимита для белого списка сайтов

    Шадаев: Минцифры приблизилось к техническому ограничению белого списка сайтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество сайтов в белом списке приблизилось к техническому пределу возможностей операторов связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    В настоящее время в белый список сервисов включены 900 веб-ресурсов, однако возможности для его расширения подходят к концу из-за технических нюансов, цитирует министра ТАСС.

    «Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», – пояснил Шадаев.

    По словам министра, ведомство стремится упорядочить процесс отбора. В перечень необходимо включать не только суперпопулярные платформы, но и жизненно важные сервисы с меньшей аудиторией, такие как карты электрозаправок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минцифры сообщило о согласовании с правоохранителями белого списка сайтов для жителей Москвы на случай экстренной блокировки связи.

    В прошлом году перечень доступных при отключении мобильного интернета ресурсов расширился за счет государственных порталов и крупных сервисов.

    В 2025 году Шадаев заявил о еженедельном обновлении списка российских интернет-сервисов.

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    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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