Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Стало известно о состоянии короля Карла III
PA Media: здоровье Карла III движется по позитивной динамике
Британский король Карл III, у которого ранее нашли онкологическое заболевание, следует положительной динамике в здоровье, сообщают СМИ со ссылкой на источники во дворце.
Здоровье монарха следует по позитивной траектории, сказал собеседник агентства PA Media, передает РИА «Новости».
По этим данным, Карл III с самого начала выявления онкологии хотел исполнять публичные обязанности полностью, чтобы продемонстрировать, что он может сделать многое.
Об онкологии у короля Букингемский дворец сообщал в феврале 2024 года.