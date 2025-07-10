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    10 июля 2025, 19:10 • Экономика

    Новый удар Вашингтона по БРИКС лишит американцев бодрости

    Новый удар Вашингтона по БРИКС лишит американцев бодрости
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп предложил ввести 50-процентные пошлины на товары из Бразилии – страны БРИКС. Одно лишь письмо, направленное президентом США Луле да Силве, спровоцировало рост цен на кофе. Почему Вашингтон намерен ужесточить торговую политику в отношении этой латиноамериканской страны, как новые тарифы отразятся на самих Штатах и что это означает для России как одной из ведущих стран – участниц БРИКС?

    США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии, сообщил американский президент Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

    Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

    Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов. «На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал лидер Бразилии.

    По данным американцев, ответные пошлины Бразилии могут особенно сильно ударить по экспортерам топлива, самолетов, промышленного оборудования и электроники, передает CNN. Впрочем, одно лишь письмо Трампа уже спровоцировало рост цен на кофе. В четверг утром котировки на арабику на торгах в Нью-Йорке выросли более чем на 3,5%, пишет Financial Times.

    Бразилия является крупнейшим в мире производителем арабики, которая используется для приготовления элитных сортов кофе. «Проблема не в тарифах между Америкой и Европой. Проблема в тарифах между <…> США и всеми странами, где производится кофе, – сказал Джузеппе Лавацца, председатель правления Lavazza Group. – Конечным результатом станет повышение цен на кофе. Таким образом, американский рынок станет дороже для потребителей».

    50-процентные пошлины станут серьезным испытанием и для президента Бразилии, отмечает Bloomberg. По данным агентства, бразильский реал упал почти на 3% по отношению к доллару на фоне заявления Трампа. «Дальнейшая распродажа на рынке станет еще одной проблемой для Лулы, который и так с трудом справляется с замедлением экономики», – говорится в материале.

    Bloomberg указывает, что «левый лидер» часто проявляет вспыльчивость по отношению к американскому коллеге. Так, на саммите БРИКС Лула заявил о неприемлемости вмешательства Штатов во внутренние дела. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал он.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал политик позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

    Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия и Россия. По мнению президента США, это объединение было создано, «чтобы обесценить доллар и убрать его с позиции мировой валюты».

    «Мы не позволим этому случиться, – сказал он. – Вы когда-нибудь слышали выражение «доллар – это король»? Доллар – король. И мы сохраним это положение. Если кто-то хочет бросить нам вызов – пожалуйста, но им придется дорого за это заплатить». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    «Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

    Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник. В «немилость» же Бразилия попала по ряду причин.

    Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями, вызванные судебным разбирательством в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий.

    «Когда против Болсонару только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не произошло, но Трамп продолжает поддерживать бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – добавил американист Малек Дудаков.

    Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС, добавил Дудаков. «Трампу не нравится то, что Бразилия участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – продолжил эксперт.

    Однако президент США сам способствует разрушению американского миропорядка.

    «Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил Дробницкий. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

    Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, он что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – подчеркнул американист.

    Третья причина, почему Трамп мог анонсировать пошлины против Бразилии, связана с авиацией. «У американского Boeing большие проблемы, которые вызваны в том числе авиационными ЧП. Еще в 2018 году компания договорилась с бразильским Embraer о создании совместного предприятия, но сделка была сорвана из-за пандемии», – напомнил экономист Антон Любич.

    Тогда предполагалось, что Boeing заплатит Embraer 4,2 млрд долларов и будет владеть 80% СП, в которое войдет подразделение бразильской компании по производству гражданских самолетов. Собеседник допускает, что тарифные меры США против Бразилии преследуют цель возродить эту сделку:

    «Все же Boeing – один из ключевых спонсоров Республиканской партии. Интерес Трампа очевиден».

    Однако в попытках «спасти» одну отрасль Штаты могут столкнуться с новой проблемой в виде удорожания кофе. Это последствие тарифной политики Вашингтона отразится на многих странах, в том числе и России. «Кофе – это товар, который ассоциируется с Бразилией. Торговцы и биржевые спекулянты, увидев рост в США, будут пытаться пампить цены вверх и на других площадках», – пояснил Любич.

    Впрочем, по его мнению, громогласные заявления Трампа о пошлинах не стоит воспринимать прямолинейно. «Американский лидер никогда не действует так, как говорит, и никогда не говорит так, как будет действовать. Поэтому, когда он обещает ввести тарифы в размере 50%, а некоторых случаях – 500%, то это определенная игра. Он прощупывает слабые места и соизмеряет действия с возможным противодействием», – детализировал спикер.

    Лула да Силва может принять против Штатов зеркальные меры, но это скажется на ценах внутри самой Бразилии, считает Дробницкий. Любич полагает, что отвечать на меры в отношении одного из членов БРИКС следует по принципу «давление на одного – есть давление на всех». «Я думаю, единое встречное таможенно-тарифное решение проредит ряды желающих вводить санкции», – заключил экономист.

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