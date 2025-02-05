  • Новость часаЗеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
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    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
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    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    24 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    5 февраля 2025, 03:50 • Новости дня

    Историк обнаружил следы тайного нацистского бункера в лесу Тюрингии

    Историк Кюн заявил об обнаружении секретного нацистского подземного ангара в Тюрингии

    Tекст: Максим Попов

    Историк Мирко Кюн утверждает, что нашел в Тюрингии секретный нацистский ангар для самолетов, основываясь на аэрофотоснимках и документальных данных.

    Как сообщает издание Bild, Мирко Кюн уже более десяти лет занимается исследованием истории Тюрингии. По его словам, он обнаружил секретный нацистский подземный ангар для самолетов. Свои выводы Кюн основывает на аэрофотоснимках, документальных свидетельствах и показаниях очевидцев, которые собрал за это время.

    Кюн считает, что ангар, известный под кодовым названием Alpendohle, расположен рядом с аэропортом. Его размеры составляют 200 метров в длину, 25 метров в ширину и не менее пяти метров в высоту. По словам историка, в ангаре можно было бы разместить до десяти самолетов, которые были бы защищены от авиационных атак.

    Историк также сообщил, что ему удалось идентифицировать входы в ангар на старых аэрофотоснимках. Он отметил, что названия птиц, такие как «Альпийская галка», использовались для обозначения подземных объектов.

    Кюн предполагает, что возможно проведение раскопок в одном из предполагаемых аварийных выходов ангара. Он упомянул, что в 1964 году министерство госбезопасности ГДР уже пыталось провести раскопки, но они были остановлены из-за утечки ядовитого газа. В 1996 году американский охотник за сокровищами также пытался найти вход в ангар, но безрезультатно.

    Ранее ФСБ опубликовала новые архивные документы, которые раскрывают подробности самоубийства Адольфа Гитлера и уничтожения его тела подчиненными.

    4 февраля 2025, 16:54 • Новости дня
    Общественный совет «Время героев»: среди участников на 53% выросло количество Героев России
    Общественный совет «Время героев»: среди участников на 53% выросло количество Героев России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Среди участников отбора на программу «Время героев» кавалеров четырех орденов Мужества стало больше в 18 раз, Героев России – в полтора раза. Об этом было объявлено в ходе прошедшего во вторник заседания Общественного совета программы «Время героев».

    На заседании Общественного совета программы «Время героев», которое состоялось 4 февраля, обсуждались итоги дополнительного набора участников и эффективность второго модуля обучения. Отмечается значительный рост интереса к программе среди бойцов и ветеранов, обладающих опытом и наградами, сообщается на сайте программы.

    «Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5%, их 51 человек, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества – в девять раз, двух орденов Мужества – в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что участники программы «Время героев» будут изучать территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития. Также они посетят Ямало-Ненецкий округ и пройдут стажировки на Урале и в Еврейской автономной области.

    Герой России Александр Карелин подчеркнул, что внедрение программы на региональном уровне создаст значительное количество современных управленцев. «Успех программы ожидаем и заслужен», – считает Карелин. Андрей Красов особо отметил важность продления сроков тестирования, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в программе.

    Общее число поданных заявок на участие превысило 65,5 тыс. Общественный совет продлил сроки тестирования и написания эссе на месяц – до 25 февраля, чтобы находящиеся на передовой участники СВО могли пройти отборочные мероприятия.

    Напомним, ранее состоялось 22 назначения из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев, а кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замминистра строительства Новгородской области

    Участник программы «Время героев» Сергиенко назначен замминистра строительства Новгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

    Как сообщается в Telegram-канале программы «Время героев», Сергиенко в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    Сергиенко отметил, что программа предоставляет возможность защитникам России продолжать служить на государственной гражданской службе. Он подчеркнул значимость образовательных модулей, где участники перенимают опыт ведущих управленцев страны.

    Среди наставников Сергиенко был губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

    «Мы еженедельно встречались и обсуждали этапы стажировки», – рассказал Сергиенко, выразив благодарность Никитину за внимание и опыт.

    На новой должности заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области Николай Сергиенко планирует сосредоточиться на создании социально значимых объектов и реализации федеральных проектов, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей.

    «Рад стать частью команды Новгородской области, благодарен руководству региона за доверие», – заявил Николай Сергиенко.

    Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил Сергиенко с назначением, отметив позитивные темпы роста строительной сферы в регионе.

    «Вопросов, требующих грамотных решений, еще достаточно, есть и проблемные объекты. Вам поручены серьезные направления, которым нужен особый контроль. Рад, что вы теперь в нашей команде, желаю вам успехов», – обратился губернатор к Николаю Сергиенко.

    Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. За годы военной службы прошел путь от командира взвода до командира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, а также медалью Суворова и медалью «За отвагу».

    Ранее кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».

    Также участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    После участия в программе «Время героев» кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

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    4 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник погиб
    Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник погиб
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб в результате взрыва, его личность устанавливается, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщает ТАСС, в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса» погиб мужчина, который, по предварительным данным, привел в действие взрывное устройство, чтобы убить главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

    Оперативные службы рассматривают криминальную версию случившегося. Личность подозреваемого устанавливается.

    В понедельник на северо-западе Москвы произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». Позже источник в силовых структурах сообщил, что устроить взрыв мог террорист-смертник.

    Среди погибших оказался основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, который получил ранение и скончался в реанимации.

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    4 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    Орбан анонсировал сделку Венгрии с США и пообещал жесткие времена ЕС
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия планирует заключить сделку с США для укрепления экономических связей, заявил премьер-министр Виктор Орбан. При этом он отметил, что Евросоюз «ждут тяжелые месяцы».

    В своей публикации на Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской в России) Орбан подчеркнул, что в Брюсселе все видят, что приближается «торнадо Трампа», но большинство все еще надеется, что им удастся избежать последствий, передает РИА «Новости».

    «Не удастся», – написал Орбан. По его словам, в Америке закончилась гендерная истерия, прекращено финансирование глобалистских организаций Сороса, остановлена незаконная миграция, а также прекращена поддержка конфликта на Украине.

    «Иными словами, конец всему тому, что брюссельские бюрократы пытались навязать нам в последние годы. Но есть и еще кое-что. Нам предстоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли», – добавил Орбан. Он считает что новый президент США будет отстаивать американские интересы, даже в ущерб Европе.

    «Европейский союз ждут тяжелые месяцы, а брюссельским бюрократам предстоят жесткие времена», – подчеркнул Орбан. Он отмечает, что Венгрии необходимо заключить соглашение, чтобы сохранить экономические отношения с США. «Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. А брюссельцам придется расхлебывать то, что они сами заварили», – подчеркнул Орбан.

    Он отметил, что для заключения действительно выгодной сделки необходимо уважение и знание интересов друг друга, передает РИА «Новости».

    Ранее Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    4 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    Степашин назвал присоединение Западной Украины к СССР ошибкой Сталина
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР.

    Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце, заявил, что Иосиф Сталин совершил одну из главных ошибок, присоединив Западную Украину к Советскому Союзу, передает ТАСС. По его словам, это решение не позволило создать новую линию обороны.

    Кроме того, Степашин выразил мнение, что 90% так называемых западных украинцев воевали против Советской армии в роли полицаев.

    Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая «зараза» проникла в Киев, Одессу и Харьков.

    Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

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    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня
    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    Коментарии (11)
    4 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине

    Песков заявил об очевидности продолжения поставок американского оружия Украине

    Кремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поставки американского оружия Киеву продолжаются, так как обратного никто не заявлял, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Reuters о возобновлении поставок.

    Песков подчеркнул: «Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются». Таким образом, он ответил на информацию агентства Reuters о временной приостановке поставок, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после прихода к власти Дональда Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

    По данным Reuters, поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок США оружия Украине ухудшает ситуацию и препятствует переговорам между Россией и США.

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    4 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    Bloomberg: Китайские пошлины изменят мировую торговлю СПГ

    Bloomberg: Китай ввел 15-процентные пошлины на американский СПГ, изменив мировой рынок газа

    Bloomberg: Китайские пошлины изменят мировую торговлю СПГ
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Китая ввести 15-процентные тарифы на сжиженный природный газ из США приведет к изменению мировых торговых потоков, вынуждая китайских покупателей перепродавать американские поставки другим импортерам, в частности в Европу, где цены более привлекательны, отмечает Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Китай ввел 15-процентные пошлины на сжиженный природный газ (СПГ) из США после аналогичных действий президента Дональда Трампа в отношении товаров из Китая.

    В прошлом году Китай импортировал около 6% своего СПГ из США. Этот шаг, вероятно, заставит китайских покупателей, имеющих долгосрочные контракты с американскими проектами, перепродавать свои поставки другим импортерам. Уже наблюдается тенденция, когда китайские импортеры перепродают значительную часть своих объемов СПГ в другие регионы, такие как Европа, где цены более привлекательны.

    Суль Кавоник, аналитик MST Marquee, отметил: «Торговые потоки нарушатся, что может повысить цены на всем рынке на маржинальном уровне. Пошлины создадут значительную неэффективность на рынке, что принесет выгоду некоторым трейдерам СПГ в регионах».

    Торговая напряженность, вероятно, будет удерживать китайские компании от подписания новых долгосрочных контрактов с американскими проектами. Это негативная новость для американских экспортеров, которым необходимо заключать контракты перед обеспечением финансирования для начала строительства проектов, отмечает агентство.

    Трамп, озабоченный торговыми дефицитами США, ясно дал понять о намерении использовать энергетическое превосходство страны для улучшения баланса. Его усилия побудили некоторых покупателей, таких как Индия и Япония, вести переговоры о закупке большего объема газа из США, но в то же время отпугнули китайские фирмы.

    Ранее, в 2018 году, Китай уже вводил пошлины на американский СПГ во время первого срока президентства Трампа, напоминает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ.

    Китай во вторник подал жалобу в ВТО на введенные США 10-процентные пошлины на китайские товары, что нарушает законные права и интересы страны.

    Китайские производители планируют ускорить перенос производства в другие страны, чтобы обойти новые пошлины США, отмечают СМИ.

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    4 февраля 2025, 21:03 • Новости дня
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вопрос стоял так: либо территории Западной Украины уходят Австрии и Германии, либо входят в состав СССР вместе с территориями Западной Белоруссии и Прибалтики. В итоге это помогло Красной армии победить гитлеровцев, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Мясников. Так он возразил бывшему премьер-министру России Сергею Степашину, который назвал присоединение Западной Украины к СССР одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной.

    «То, что война будет, знали все, но Сталин рассчитывал, что она начнется позже. Он не ожидал, что это будет происходить так стремительно и быстро. Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой вождя. Там была совершенно другая ситуация – Польша просто перестала существовать», – считает историк Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия – моя история».

    «Вопрос стоял так: либо территории Западной Украины уходят Австрии и Германии, либо входят в состав СССР вместе с территориями Западной Белоруссии и Прибалтики, – продолжил историк. – Когда Сталин спросил разведку, есть ли у немцев теплое белье, ему ответили, что нет. В ответ он сказал замечательные слова о том, что только сумасшедший может начать войну с Россией. Но он не понимал, что Гитлер реально сумасшедший, и война началась».

    Мясников подчеркнул, что были другие просчеты, например, власти не успели перевооружить армию, но в итоге присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии помогло Красной армии победить гитлеровцев. Мясников также не согласен с мнением о том, что решение Сталина о присоединении Западной Украины якобы привело к появлению фронды – распространению нацистских идей по всей территории Украины.

    «Бандеровцы изначально были антипольским движением. Именно поэтому они устроили Волынскую резню и все остальное. Когда немцы вместе со словаками вошли на территорию Польши, то в глубине страны бандеровцы громили поляков. А уже потом бандеровцы попали под полное влияние Германии», – напомнил собеседник.

    О том, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

    «Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка, с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины, – сказал Степашин. – Мы не успели создать новую линию обороны… Второе – мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас».

    Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая «зараза» проникла в Киев, Одессу и Харьков.

    Напомним, более 85 лет назад главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп заключили советско-германский договор о ненападении. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов обеих стран.

    В зону влияния Советского Союза вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия. Позже, 1 сентября 1939 года, Германия вторглась в Польшу и заняла ее западные районы. 17 сентября на входившие в состав Польши территории Западной Украины и Западной Белоруссии были введены советские войска.

    Присоединение этих территории, как отмечал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, помогло избежать «войны на два фронта». За счет выдвижения своих границ на запад удалось обеспечить «большую полосу безопасности для охраны рубежей».

    «Старые границы от 1939 года проходили примерно в 120 км от Ленинграда, всего в 40 км от Минска, в 250 км от Киева, в 50 км от Одессы. Неизвестно, выстояли бы тогда Москва и Ленинград, если бы границы не были бы отодвинуты», – говорил историк.

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    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

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