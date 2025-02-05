Историк обнаружил следы тайного нацистского бункера в лесу Тюрингии

Историк Кюн заявил об обнаружении секретного нацистского подземного ангара в Тюрингии

Tекст: Максим Попов

Как сообщает издание Bild, Мирко Кюн уже более десяти лет занимается исследованием истории Тюрингии. По его словам, он обнаружил секретный нацистский подземный ангар для самолетов. Свои выводы Кюн основывает на аэрофотоснимках, документальных свидетельствах и показаниях очевидцев, которые собрал за это время.

Кюн считает, что ангар, известный под кодовым названием Alpendohle, расположен рядом с аэропортом. Его размеры составляют 200 метров в длину, 25 метров в ширину и не менее пяти метров в высоту. По словам историка, в ангаре можно было бы разместить до десяти самолетов, которые были бы защищены от авиационных атак.

Историк также сообщил, что ему удалось идентифицировать входы в ангар на старых аэрофотоснимках. Он отметил, что названия птиц, такие как «Альпийская галка», использовались для обозначения подземных объектов.

Кюн предполагает, что возможно проведение раскопок в одном из предполагаемых аварийных выходов ангара. Он упомянул, что в 1964 году министерство госбезопасности ГДР уже пыталось провести раскопки, но они были остановлены из-за утечки ядовитого газа. В 1996 году американский охотник за сокровищами также пытался найти вход в ангар, но безрезультатно.

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