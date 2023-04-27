ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые архивные документы, которые раскрывают подробности самоубийства Адольфа Гитлера и уничтожения его тела подчиненными.

Арестованных в мае 1945 года приближенных Гитлера доставили во внутреннюю тюрьму НКВД СССР в Москве, среди них был личный адъютант Гитлера – штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше. Он был помещен в камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем. Гюнше рассказал ему, что происходило в последние дни существования Третьего рейха, передает РИА «Новости».

ФСБ рассекретила заявления Шварца, сделанные в ходе следствия. Шварц рассказал о том, что по словам Гюнше происходило в бункере Гитлера.

Так, по их данным, до 13 часов «Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе, совещания. Примерно в 16.30 (начальник штаба сухопутных войск) Кребс докладывал ему о положении на фронте, затем продолжались совещания».

«В 21-22.00 ужин, затем до ноля часов Гитлер отдыхал, в 2.00 снова проводились обсуждения положения на фронтах (обычно только в присутствии офицера генштаба), продолжавшиеся до 4 ночи. Затем Гитлер пил чай и работал до утра», – добавлял Шварц.

Гюнше поделился с сокамерником, что в последние дни складывалось впечатление, что душевное равновесие Гитлера «совершенно сломлено». Когда он узнал, что Гиммлер предложил западным союзным войскам капитуляцию, фюрер счел это изменой и приказал арестовать его.

«Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мертвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц», – рассказал Шварц.

Также Гюнше рассказывал Шварцу, почему, по его мнению, Гитлер в самый последний момент перед самоубийством вступил в брак с Евой Браун. Так, он указал, что «Гитлер женился только потому, что имел намерение покончить самоубийством. Иначе бы он не женился, ибо, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую личность».

Гитлер и Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.

«Трупы через запасной выход были вынесены во двор, где их положили на костер, облили бензином и сожгли… Гюнше видел лицо жены Гитлера. Лица Гитлера он не видел, так как оно было закрыто покрывалом, но его ноги свешивались с носилок, и Гюнше безошибочно узнал ботинки, носки и брюки Гитлера», – отмечал Шварц.

В прошлом году ФСБ рассекретила данные о том, что руководитель тайной госполиции (гестапо) нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой в окруженном советскими войсками Берлине сразу после самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года, рассказал бывший личный пилот главаря нацистов Ганс Баур, показания которого, в свое время данные на допросе в Советском Союзе.