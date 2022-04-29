ФСБ рассекретила данные о смерти Мюллера и Бормана

Руководитель тайной госполиции (гестапо) нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой в окруженном советскими войсками Берлине сразу после самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года, рассказал бывший личный пилот главаря нацистов Ганс Баур, показания которого, в свое время данные на допросе в Советском Союзе, обнародовала ФСБ России.

ФСБ раскрыла новые архивные документы из следственного дела на Баура, которое хранится в управлении ФСБ по Новгородской области. В числе этих материалов – переведенные на русский язык собственноручные показания экс–пилота Гитлера на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.

В этих показаниях Баур, в частности, рассказал, как вела себя оставшаяся в рейхсканцелярии верхушка нацистов после самоубийства Гитлера.

«Группенфюрер СС Мюллер еще 30 апреля, после смерти Гитлера, сказал мне, что и он вместе с еще двумя сотрудниками СД застрелится», – передает РИА «Новости» воспоминания Баура. «Для тебя, Баур, уйти отсюда имеет смысл, как пилоту, тебе не приходилось никого арестовывать или расстреливать, а я вел следствия по делу заговора (против Гитлера) 20 июля (1944 года) и делал еще кое–что, о чем я не имею права тебе говорить» – так, по воспоминаниям бывшего летчика, ему говорил Мюллер.

Баур добавил, что о самоубийстве Мюллера и двух его сотрудников он узнал в плену от монтера Хеншеля.

В августе 1945 года на территории министерства авиации Германии во временной могиле нашли труп в генеральском мундире. Во внутреннем кармане лежало служебное удостоверение на имя группенфюрера Мюллера с его фотографией. Тело перезахоронили на старом еврейском кладбище «Большая Гамбургская улица», а потом якобы перенесли на гарнизонное кладбище Лилиентальштрассе.

В сентябре 1963 года останки, захороненные там, эксгумировали. Обнаружили три скелета и один череп, но трупа группенфюрера среди них не было. Только спустя полвека появилась информация, что останки Мюллера перезахоронили не на Лилиентальштрассе, а на еврейском кладбище в районе Митте.

Та история породила многочисленные конспирологические версии. Начальник внешнеполитической разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг в воспоминаниях, опубликованных уже после его смерти в 1956 году, заявил, что Мюллер не умер в 1945 году, а был завербован НКВД и жил в СССР. Якобы немецкий военнопленный, имя которого не называлось, видел шефа гестапо в столице СССР в 1948 году, и вскоре тот скончался. В 1961 году замначальника польской военной контрразведки подполковник Майкл Голеневский – предатель, перешедший на сторону США, заявил, что слышал от советских руководителей, как между 1950 и 1952 годами советские спецслужбы нашли Мюллера и увезли его в Москву.

Другие исследователи предполагали, что Мюллер, как и многие гитлеровские сообщники, скрылся в Латинской Америке. Эту тему среди прочих поднимал советский писатель Юлиан Семенов, создатель образа советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, работавшего в нацистской Германии и противодействовавшего в том числе Мюллеру. В серии романов Семенова «Экспансия» Исаев–Штирлиц уже после Второй мировой войны ловит Мюллера в Латинской Америке.

В 1990–е годы в США вышли книги «Вербовочные беседы» и «Дневники», в качестве автора был указан Генрих Мюллер. Шеф гестапо якобы признавался, что его завербовало ЦРУ, после чего он жил в Америке и умер в 1982 году в Калифорнии. Но эти тексты оказались литературной мистификацией.

Из рассекреченных архивов следует также, что личный секретарь Гитлера, «серый кардинал» Мартин Борман в начале мая 1945 года до последнего надеялся на самолете сбежать из окруженного советскими войсками Берлина.

Баур, в частности, сообщил о том, как вечером 1 мая 1945 года, на следующий день после самоубийства Гитлера, остававшиеся в рейхсканцелярии члены нацистской верхушки и военные пытались спастись.

«Все находившиеся в имперской канцелярии были разбиты на боевые группы, которые с 9 вечера стали незаметно для русских покидать убежище. Меня включили в группу генерала Раттенхубера», – писал Баур. Группенфюрер СС Ганс Раттенхубер был начальником личной охраны Гитлера. Эта группа в 10 вечера 1 мая ушла из рейхсканцелярии через служебный ход и проследовала в туннель берлинского метро на станции Кайзерхоф.

«В темноте мы заблудились и вышли к станции Жандарменмаркт вместо станции Фридрихштрассе. По горящим улицам дошли до вокзала Фридрихштрассе. Выйдя к противотанковым заграждениям на Вайденаммбрюкке, мы встретились с Борманом и Науманом», – вспоминал Баур. Бригадефюрер СС Вернер Науман к тому времени был назначен на пост рейхсминистра пропаганды Германии вместо Йозефа Геббельса.

Вокзал находился под мощным артобстрелом советских войск, также ведших сильный огонь из пулеметов, добавил Баур. «На углу Фридрихштрассе и Цигельштрассе огонь был совершенно дикий. На моих глазах был убит правительственный советник Хегель», – показал шеф–пилот Гитлера.

«Доложив Борману, что без танков пройти нельзя, я остался около него, так как он мне запретил ходить в разведку: «Вы мне еще нужны, как пилот», – писал Баур.

В последний раз Баур видел Бормана, по его воспоминаниям, в 3 часа ночи 2 мая 1945 года, когда тот вместе с Науманом и личным хирургом Гитлера Людвигом Штумпфеггером «свернули за угол на Цигельштрассе». «Что с ним стало дальше, не знаю, но предполагаю, что он убит, так как обстрел в этом участке был очень сильный... Прорваться нам не удалось», – отмечал Баур.

Тело Бормана поначалу не было найдено, поэтому долгие годы его судьба оставалась под вопросом. Из–за недостатка доказательств гибели Бормана Нюрнбергский трибунал заочно осудил его к смертной казни через повешение.

Выдвигались конспирологические гипотезы о том, что Борману якобы удалось сбежать из Берлина и перебраться в Латинскую Америку. А первый руководитель внешней разведки ФРГ, один из руководителей нацистской разведки на Восточном фронте Рейнхард Гелен в своих мемуарах, не приводя никаких доказательств, утверждал, что Борман был советским агентом и сбежал в Москву.

Но в декабре 1972 года при проведении строительных работ в Берлине были найдены останки двух человек. Все имевшиеся сведения, в том числе сохранившиеся медицинские карты, указывали на то, что речь идет о Бормане и Штумпфеггере. Спустя четверть века, в 1998 году, экспертиза ДНК, проведенная по заказу правительства Германии, окончательно установила, что Борман погиб в Берлине 2 мая 1945 года. Во время прорыва через мост он получил тяжелое ранение, с которым шансов вырваться из Берлина не оставалось, и покончил жизнь самоубийством. В августе 1999 года останки Бормана были кремированы и развеяны над Балтийским морем.

Ранее в пятницу ФСБ рассекретила новые архивные документы о самоубийстве Гитлера.