ФСБ рассекретила новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года.

Речь идет о документах из следственного дела на бывшего личного пилота Гитлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура, которое хранится в управлении ФСБ по Новгородской области.

Сейчас впервые представлены собственноручно написанные автобиография Баура на немецком языке с переводом и его показания на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года. Также обнародованы изъятая у Баура фотография с Гитлером, сделанная в начале сентября 1932 после полета в ходе избирательной кампании по выборам канцлера Германии, и справка на Баура из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности СССР.

Как писал Баур на допросе, до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся рядом с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений своего главаря.

«Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом полковником Бетц. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы», – передает РИА «Новости» воспоминания экс-пилота.

«Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», – вспоминал Баур.

Гитлер сообщил Бауру, что хочет подарить ему на память свою самую любимую картину – висевший в его комнате портрет короля Фридриха Великого кисти Рембрандта. Баур попытался отговорить Гитлера от самоубийства, «ибо тогда все развалится через несколько часов». «Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», – ответил Гитлер.

Далее Гитлер рассказал, что «русские находятся на Потсдамской площади» и могут захватить его живым, якобы применив усыпляющий газ. Гитлер добавил, что приказал сжечь свой труп и труп его жены Евы Браун, поскольку боялся, что их повесят напоказ, как до этого итальянские партизаны повесили труп лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.

«Когда–нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите: «Он пал жертвой своих генералов» – это, как вспоминал Баур, были последние услышанные им слова Гитлера. «Я и Бетц молча пожали Гитлеру руку и вышли», – добавил бывший летчик.

Выйдя от Гитлера, Баур и Бетц отправились уничтожать бумаги и готовиться к уходу из рейхсканцелярии. Спустя пару часов после разговора с Гитлером, уложив свои вещи, Баур вернулся в бункер, чтобы забрать обещанный портрет.

«В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: «Все кончено?» «Да». «Где трупы?» «Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии», – писал Баур.

По словам Баура, он был «чрезвычайно потрясен случившимся». «У меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что все кончено и Гитлера уже нет в живых», – признался бывший летчик.

Баур постарался вспомнить, в какое время все произошло. «Когда я прощался с Гитлером, было 6–7 часов вечера. Вновь вернулся я в убежище в 9 часов», – писал он.

Накануне битвы за Берлин в апреле 1945 года перед органами советской военной контрразведки «Смерш» была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии.

В составе наступающих частей 1–го Белорусского фронта военные контрразведчики штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в ее дворе «фюрербункером» – тщательно укрепленным, забетонированным подземным сооружением, в котором последние месяцы войны прятались Гитлер и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

После захвата 2 мая 1945 года «фюрербункера» и задержания органами «Смерш» находившихся в бункере и пытавшихся сбежать из Берлина эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения всех высших руководителей нацистской Германии. Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора «Цитадель» (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир «эскадрильи фюрера» Ганс Баур.

Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива России, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников.

Из показаний очевидцев следовало, что Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере.

Тринадцатого мая 1945 года сотрудниками отдела контрразведки «Смерш» 79–го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших трупов Гитлера и Браун, подлинность которых впоследствии подтвердили многочисленные судебно–медицинские экспертизы.

Ранее ФСБ рассекретила документы о героизме зафронтовых агентов «Смерша».