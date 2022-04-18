ФСБ рассекретила документы о героизме зафронтовых агентов «Смерша»

ФСБ обнародовала копии архивных документов, свидетельствующих о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки «Смерш», внесших большой вклад в борьбу с разведывательно-диверсионными подразделениями гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

19 апреля 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР вместо упраздненного Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были образованы Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки «Смерш» Наркомата военно-морского флота СССР. 15 мая 1943 года был создан Отдел контрразведки «Смерш» НКВД СССР. Аббревиатура «Смерш» была взята от словосочетания «Смерть шпионам!».

Главной задачей органов «Смерш» была борьба против подрывной деятельности со стороны абвера – подразделения верховного командования вермахта, занимавшегося разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии, передает РИА «Новости».

В 1941–1943 годах на московском направлении основным противником советских спецслужб была диверсионная «Абверкоманда 203» («АК 203») при разведотделе группы армий «Центр», которая осуществляла подготовку и заброску разведчиков-диверсантов в прифронтовую полосу и советский тыл. В большинстве случаев «АК 203» вербовала агентуру из числа советских военнопленных, находящихся в Смоленском пересыльном лагере №126, Минском лагере №352 и пересыльном лагере в пригороде Борисова, в последнем было сформировано особое отделение – «лесной лагерь», в котором находились только перебежчики.

Однако эффективность работы германских спецслужб по созданию разведывательно-диверсионной резидентуры в тылу СССР, по их же оценкам, была невысокой. К примеру, в первой половине 1942 года каждый третий германский агент после перехода линии фронта спешил добровольно сдаться представителям советских властей.

Приобретенный в 1941–1942 годах боевой опыт позволил армейским контрразведчикам активно использовать для зафронтовой работы не только советских военнослужащих, готовых выполнять рискованные задания в тылу врага, но и завербованных немцами военнопленных, явившихся с повинной. В этом случае предпочтение отдавалось лицам, которые по своей сути являлись патриотами, готовыми вести борьбу с оккупантами.

Одной из самых результативных зафронтовых операций советских военных контрразведчиков в первые годы войны стало внедрение агента «Михайлова» (Алексея Семеновича Соболева) в Смоленскую разведывательно-диверсионную школу, подчиненную «АК 203».

Красноармеец 444-го полка 20-й армии Западного фронта Соболев в июне 1942 года был переброшен в расположение германских войск с задачей внедриться в диверсионную школу. Попав после перехода линии фронта в Вяземский лагерь военнопленных, «Михайлов», используя подготовленную советскими военными контрразведчиками легенду, смог заинтересовать немецкую разведку и был вначале зачислен в подразделение «Русской освободительной армии», а затем в качестве курсанта – в Смоленскую диверсионную школу, так называемый «Лагерь МТС».

В школе «Михайлов» убедил 12 курсантов после переброски в советский тыл вместо выполнения заданий противника явиться с повинной в советские органы госбезопасности. Одному из них советский агент доверил передать военной контрразведке свой письменный отчет о проделанной за линией фронта работе.

Помимо рядовых солдат «Михайлову» удалось привлечь к сотрудничеству агента абвера, бывшего начальника штаба батальона Красной армии Петра Марковича Голокоза, который также сумел уговорить 17 курсантов отказаться от проведения диверсий на советской территории.

В каждую группу, выбрасываемую немцами за линию фронта, Соболев и Голокоз внедряли своих людей с задачей обеспечить сдачу диверсантов сотрудникам советской военной контрразведки.

В конце января 1943 года «Михайлов» вышел на связь с местными партизанами и был переправлен на «Большую землю» с ценными сведениями о Смоленской диверсионной школе абвера.

Петр Голокоз еще некоторое время оставался в школе, занимался перевербовкой агентов абвера и помогал партизанам раздобыть оружие. В июле 1943 года ему удалось не только предупредить партизан 1-й Белорусской партизанской бригады о готовящейся оккупантами карательной экспедиции, но и вывести отряд карателей под огонь партизан. 84 немца были взяты в плен, а Голокоз переправлен за линию фронта.

О самоотверженной работе зафронтовых агентов в тылу врага было доложено лично Иосифу Сталину в спецсообщении за подписью руководителя ГУКР «Смерш» Виктора Абакумова от 12 августа 1943 года.



А на следующий день, 13 августа, Абакумов направил на имя Сталина представление к награждению Голокоза и Соболева орденами Красного Знамени. Примечательно, что в целях сохранения секретности даже на уровне документов, уходивших к Сталину, машинистка, набиравшая текст, вместо фамилий агентов ставила прочерки. Фамилии Голокоза и Соболева вписывались от руки перед отправкой документа адресату.

Помимо представления Голокоза и Соболева к орденам Красного Знамени Абакумов тогда направил Сталину и проект закрытого указа президиума Верховного совета СССР о награждении агентов. В сборнике «Органы государственной безопасности...» текст этого документа не публиковался; сейчас его копию также обнародовала ФСБ.

Согласно проекту указа, он должен был выйти в августе 1943 года. Награждение отложили на два месяца – указ вышел 28 октября того же года.

В феврале 1944 года Соболев в составе оперативно-чекистской группы «Смерша» был вновь заброшен в тыл врага. 8 мая того же года при возвращении с задания он попал в засаду карателей и, уходя от преследования, подорвался на мине и погиб.

Ранее ФСБ ко Дню работника органов безопасности обнародовало уникальные архивные документы о создании партизанских отрядов и агентуры в тылу противника в годы Великой Отечественной войны управлением НКГБ по Тульской области.