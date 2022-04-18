ФСБ рассекретила документы о героизме зафронтовых агентов «Смерша»

|
18 апреля, понедельник | Последнее обновление — 09:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии отвергли идею добычи сланцевого газа
Разделы
Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был.
Подробности...
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем.
Подробности...
Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, ее основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей.
Подробности...
Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ФСБ рассекретила документы о героизме зафронтовых агентов «Смерша»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
ФСБ обнародовала копии архивных документов, свидетельствующих о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки «Смерш», внесших большой вклад в борьбу с разведывательно-диверсионными подразделениями гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.
19 апреля 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР вместо упраздненного Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были образованы Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки «Смерш» Наркомата военно-морского флота СССР. 15 мая 1943 года был создан Отдел контрразведки «Смерш» НКВД СССР. Аббревиатура «Смерш» была взята от словосочетания «Смерть шпионам!».
Главной задачей органов «Смерш» была борьба против подрывной деятельности со стороны абвера – подразделения верховного командования вермахта, занимавшегося разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии, передает РИА «Новости».
В 1941–1943 годах на московском направлении основным противником советских спецслужб была диверсионная «Абверкоманда 203» («АК 203») при разведотделе группы армий «Центр», которая осуществляла подготовку и заброску разведчиков-диверсантов в прифронтовую полосу и советский тыл. В большинстве случаев «АК 203» вербовала агентуру из числа советских военнопленных, находящихся в Смоленском пересыльном лагере №126, Минском лагере №352 и пересыльном лагере в пригороде Борисова, в последнем было сформировано особое отделение – «лесной лагерь», в котором находились только перебежчики.
Однако эффективность работы германских спецслужб по созданию разведывательно-диверсионной резидентуры в тылу СССР, по их же оценкам, была невысокой. К примеру, в первой половине 1942 года каждый третий германский агент после перехода линии фронта спешил добровольно сдаться представителям советских властей.
Приобретенный в 1941–1942 годах боевой опыт позволил армейским контрразведчикам активно использовать для зафронтовой работы не только советских военнослужащих, готовых выполнять рискованные задания в тылу врага, но и завербованных немцами военнопленных, явившихся с повинной. В этом случае предпочтение отдавалось лицам, которые по своей сути являлись патриотами, готовыми вести борьбу с оккупантами.
Одной из самых результативных зафронтовых операций советских военных контрразведчиков в первые годы войны стало внедрение агента «Михайлова» (Алексея Семеновича Соболева) в Смоленскую разведывательно-диверсионную школу, подчиненную «АК 203».
Красноармеец 444-го полка 20-й армии Западного фронта Соболев в июне 1942 года был переброшен в расположение германских войск с задачей внедриться в диверсионную школу. Попав после перехода линии фронта в Вяземский лагерь военнопленных, «Михайлов», используя подготовленную советскими военными контрразведчиками легенду, смог заинтересовать немецкую разведку и был вначале зачислен в подразделение «Русской освободительной армии», а затем в качестве курсанта – в Смоленскую диверсионную школу, так называемый «Лагерь МТС».
В школе «Михайлов» убедил 12 курсантов после переброски в советский тыл вместо выполнения заданий противника явиться с повинной в советские органы госбезопасности. Одному из них советский агент доверил передать военной контрразведке свой письменный отчет о проделанной за линией фронта работе.
Помимо рядовых солдат «Михайлову» удалось привлечь к сотрудничеству агента абвера, бывшего начальника штаба батальона Красной армии Петра Марковича Голокоза, который также сумел уговорить 17 курсантов отказаться от проведения диверсий на советской территории.
В каждую группу, выбрасываемую немцами за линию фронта, Соболев и Голокоз внедряли своих людей с задачей обеспечить сдачу диверсантов сотрудникам советской военной контрразведки.
В конце января 1943 года «Михайлов» вышел на связь с местными партизанами и был переправлен на «Большую землю» с ценными сведениями о Смоленской диверсионной школе абвера.
Петр Голокоз еще некоторое время оставался в школе, занимался перевербовкой агентов абвера и помогал партизанам раздобыть оружие. В июле 1943 года ему удалось не только предупредить партизан 1-й Белорусской партизанской бригады о готовящейся оккупантами карательной экспедиции, но и вывести отряд карателей под огонь партизан. 84 немца были взяты в плен, а Голокоз переправлен за линию фронта.
О самоотверженной работе зафронтовых агентов в тылу врага было доложено лично Иосифу Сталину в спецсообщении за подписью руководителя ГУКР «Смерш» Виктора Абакумова от 12 августа 1943 года.
А на следующий день, 13 августа, Абакумов направил на имя Сталина представление к награждению Голокоза и Соболева орденами Красного Знамени. Примечательно, что в целях сохранения секретности даже на уровне документов, уходивших к Сталину, машинистка, набиравшая текст, вместо фамилий агентов ставила прочерки. Фамилии Голокоза и Соболева вписывались от руки перед отправкой документа адресату.
Помимо представления Голокоза и Соболева к орденам Красного Знамени Абакумов тогда направил Сталину и проект закрытого указа президиума Верховного совета СССР о награждении агентов. В сборнике «Органы государственной безопасности...» текст этого документа не публиковался; сейчас его копию также обнародовала ФСБ.
Согласно проекту указа, он должен был выйти в августе 1943 года. Награждение отложили на два месяца – указ вышел 28 октября того же года.
В феврале 1944 года Соболев в составе оперативно-чекистской группы «Смерша» был вновь заброшен в тыл врага. 8 мая того же года при возвращении с задания он попал в засаду карателей и, уходя от преследования, подорвался на мине и погиб.
Ранее ФСБ ко Дню работника органов безопасности обнародовало уникальные архивные документы о создании партизанских отрядов и агентуры в тылу противника в годы Великой Отечественной войны управлением НКГБ по Тульской области.
Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины
|
|
«Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал условия Зеленского, который тот выдвинул для «обсуждения статуса Крыма».
«В том, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле говорила одно, а сейчас Владимир Зеленский заявляет совсем другое, нет ничего удивительного. С такой противоречивостью в суждениях Зеленского мы сталкивались задолго до начала спецоперации – с того момента, как он стал президентом. Можем привести уйму примеров, когда он говорил одно, потом прямо другое – прямо противоположное, потом делал третье», – заметил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
Киев готов обсуждать с Москвой вопросы о статусе Крыма и о возможности отказа Украины от вступления в НАТО лишь после вывода войск с украинской территории и прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ. При этом, как признал сам украинский президент, позиция Москвы кардинально иная – нейтральный статус Украины должен быть условием для переговорного процесса, а не предметом для торга. Что касается вопроса о нахождении Крыма в составе России, то он обсуждению не подлежит.
Заявление Зеленского фактически уничтожает почву для переговоров, и это было предсказуемо, отметил Цеков. «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову – с целью затягивания конфликта. Украина же в такой ситуации выступает лишь как инструмент коллективного Запада в его противостоянии с Россией», – подчеркнул сенатор.
«Мы в Русской общине Крыма еще около 15-20 лет назад указывали на то, что Украина выступает как орудие в руках Соединенных Штатов в борьбе против России. Как говорят сейчас – вести военные действия до последнего украинца. Они готовы жертвовать боевиками «Азова», блокированными в Мариуполе, и тем более – готовы жертвовать мирными гражданами Украины», – добавил Цеков.
Поэтому рассуждения Зеленского «можно слушать, но не следует принимать в расчет», добавил собеседник. «После полного достижения результатов специальной военной операции, ему если и придется о чем-то говорить, то только об условиях полной капитуляции. К чему Зеленский и приведет Украину, в конце концов, своими действиями», – подчеркнул сенатор от Крыма.
Киев отошел от важнейших положений, зафиксированных на переговорах в Стамбуле 29 марта, констатировал в середине прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров. В том числе в проекте соглашений, который передала украинская сторона, отсутствует пункт о Крыме. Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, отметил президент России Владимир Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский: Можем сражаться с Российской Федерацией 10 лет
|
|
«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.
«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», – ответил он на вопрос о перспективах переговоров с Россией, передает ТАСС.
«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам», – уточнил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что «чем быстрее это произойдет (начнется диалог – прим. ВЗГЛЯД), тем меньше людей погибнет», однако не исключил и другого варианта. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», – подчеркнул он.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
|
|
В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений
|
|
Рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно упал до 38%, это рекордно низкий уровень доверия к политику, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование INSA.
«Недовольство им достигло нового рекордного максимума. Согласно воскресному опросу INSA для IMAGE (1002 респондента), 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%», – приводит «Коммерсант» сообщение издания.
Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.
Ранее стало известно, что Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц был приглашен в Киев для обсуждения поставок тяжелого вооружения из Германии для «отражения российской агрессии» после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США
|
|
Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву – это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.
«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт... США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», – приводит сообщение РИА «Новости».
По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
Глава Еврокомиссии назвала неизбежным дефолт России
Западные санкции приведут к дефолту в России, заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11%, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, она назвала государственное банкротство страны вопросом времени, передает ТАСС.
«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», – заявила глава ЕК.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
Власти Украины запретили боевикам на «Азовстали» сдаваться в плен
|
|
Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни, передает РИА «Новости».
«Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников», – сказал Конашенков.
Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Попавший в плен в Мариуполе британский наемник ВСУ рассказал об «испарившемся» командире
|
|
Сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
По его словам, начальство отправило их в местность, где были российские военные. Пиннер считает, что руководство сделало это специально, зная, что они могут погибнуть, передает «РЕН ТВ».
«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», – отметил он.
Пиннер добавил, что его группа выдвинулась из промышленной зоны Мариуполя.
«Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать куда. В четыре часа утра во вторник мы начали движение. Было темно, мы забрали с собой раненых. Начались минометные и артиллерийские обстрелы, работала военная авиация, началась паника», – рассказал британец.
Он отметил, что ему неизвестна судьба раненых и тел погибших, которые были в его группе.
Ранее сообщалось, что российские военные предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Украинские боевики на территории «Азовстали» отказались сдаться
Украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
По состоянию на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования продолжали сопротивляться на территории завода, передает РИА «Новости».
«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. «Ильича» (металлургический завод имени Ильича) практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», – сказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».
Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти
|
|
В ливийских портах Зувентина и Меллита приостановлены отгрузки нефти на фоне политической напряженности в стране, сообщили агентства Reuters и Bloomberg.
В порту Зувентина остановлена отгрузка нефти после того, как там появились протестующие с требованиями об отставке премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Протестующие помешали отгрузке 1 млн баррелей нефти, сообщает «Коммерсант».
Отгрузка нефти также приостановлена в порту Меллита после того, как неизвестные остановили добычу месторождения Эль-Фил, нефть из которого экспортируется в этот порт.
Нефтяной кризис в Ливии связан с политической обстановкой в стране, где действует двоевластие. В феврале этого года новым премьер-министром Ливии был назначен бывший глава МВД Фатхи Башагу, однако предыдущий премьер Абдель Хамид Дбейба не хочет уходить в отставку. В связи с этим представители генерала Хафтара призвали блокировать экспорт нефти.
В 2020 году ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти.
Над Харьковской областью сбиты два украинских МиГ-29
Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», – приводит его слова РИА «Новости».
Также, по словам Конашенкова, возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
Ранее генерал сообщил, что высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
«Сейчас начнется конкретная спецоперация и будет хороший показатель, хорошие результаты [будут], они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто-то не смог сбежать – бегите, оставьте свои позиции. Бегите [туда], где федеральные российские войска: вас примут, накормят, напоят, все сделают», – сказал Кадыров в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы
Дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным... Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, «вот в чем глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнеров по играм из-за океана. Ну, что же, попробуйте».
Он также отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. Медведев посоветовал главе Европейской комиссии ждать благодарности европейцев за гиперинфляцию, приток мигрантов, что уже «не списать на злобных русских».
«Тогда уж брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великой Перемоги над Европою!» – добавил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявила, что западные санкции приведут к дефолту в России.
Российский спецназ освободил заложников из мечети в Мариуполе
Российский спецназ освободил заложников, которые удерживались украинскими нацистами в турецкой мечети в Мариуполе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, в результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.
Генерал добавил, что заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.
Ранее Конашенков сообщил, что Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен.
Напомним, ВС России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора
|
|
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль изданию Der Spiegel.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится.
«Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
Ранее в Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
|
|