Эксперт сообщил о кадровых изменениях после конкурса «Лидеры России»

Политолог Минченко сообщил о кадровых изменениях после конкурса «Лидеры России»

Tекст: Елизавета Шишкова

По мнению эксперта, за предыдущие пять сезонов участники конкурса получили более 650 высоких назначений, что указывает на работоспособность проекта как социального лифта, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что с новым форматом конкурса государству будут доступны не только отдельные эффективные руководители, но и целые команды, готовые реализовать масштабные задачи.

Минченко подчеркнул: «Я думаю, уже можно говорить об общемировой тенденции – прошло время одиночек, пришло время команд. Ведь коллективная работа гораздо эффективнее, когда участники взаимодействуют, объединяя навыки и опыт и направляя усилия на достижение общих целей. Думаю, по завершении шестого сезона мы получим хорошо отобранные, слаженные управленческие команды, способные решать серьезные задачи как в сфере государственного управления, так и в бизнесе. Это может способствовать изменениям в кадровом ландшафте страны».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 декабря 2025 года. Для регистрации необходимо собрать команду из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых должен обладать управленческим опытом от двух лет. Участие доступно четырем категориям команд: государственные управленцы, корпоративные команды, команды организаций, а также сборные команды.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова заявила, что к участию уже присоединились управленческие команды из регионов, вузов, научных организаций, корпораций и банков. Некоторые коллективы работают над долгосрочными исследованиями, другие занимаются стратегическими проектами в экономике или внедряют новые разработки.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. За это время на участие подано более одного миллиона заявок из 150 стран. Более 650 участников за это время получили высокие назначения в государственных, региональных и коммерческих структурах.