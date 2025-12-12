Эксперт сообщил о кадровых изменениях после конкурса «Лидеры России»

Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Политолог Минченко сообщил о кадровых изменениях после конкурса «Лидеры России»
Конкурс управленцев «Лидеры России. Команда» может изменить кадровый ландшафт страны, заявил политолог Евгений Минченко.
По мнению эксперта, за предыдущие пять сезонов участники конкурса получили более 650 высоких назначений, что указывает на работоспособность проекта как социального лифта, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он отметил, что с новым форматом конкурса государству будут доступны не только отдельные эффективные руководители, но и целые команды, готовые реализовать масштабные задачи.
Минченко подчеркнул: «Я думаю, уже можно говорить об общемировой тенденции – прошло время одиночек, пришло время команд. Ведь коллективная работа гораздо эффективнее, когда участники взаимодействуют, объединяя навыки и опыт и направляя усилия на достижение общих целей. Думаю, по завершении шестого сезона мы получим хорошо отобранные, слаженные управленческие команды, способные решать серьезные задачи как в сфере государственного управления, так и в бизнесе. Это может способствовать изменениям в кадровом ландшафте страны».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 декабря 2025 года. Для регистрации необходимо собрать команду из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых должен обладать управленческим опытом от двух лет. Участие доступно четырем категориям команд: государственные управленцы, корпоративные команды, команды организаций, а также сборные команды.
Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова заявила, что к участию уже присоединились управленческие команды из регионов, вузов, научных организаций, корпораций и банков. Некоторые коллективы работают над долгосрочными исследованиями, другие занимаются стратегическими проектами в экономике или внедряют новые разработки.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. За это время на участие подано более одного миллиона заявок из 150 стран. Более 650 участников за это время получили высокие назначения в государственных, региональных и коммерческих структурах.