Аэропорты Магаса, Владикавказа и Махачкалы возобновили работу

Лукьянов напомнил биографию отца Рютте после слов генсека НАТО о войне с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Политолог Федор Лукьянов обратил внимание на биографию отца генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в Берлине заявил, что европейские страны – «следующая мишень России».

«Мы должны быть готовы к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды», – заявил Рютте.

Лукьянов напомнил, что, согласно официальным данным, отец генсека НАТО был предпринимателем в Индонезии, тогда являвшейся колонией Нидерландов, и провел некоторое время в лагере для интернированных после того, как страна была занята Японией.

«Любопытно, с какой стороны сражались его деды и прадеды», – отметил Лукьянов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Марк Рютте призвал участников Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны. Он отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают угрозу для НАТО.

Также он подчеркнул необходимость увеличения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к войне с Россией.