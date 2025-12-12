В трех московских аэропортах ввели ограничения

Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

Tекст: Катерина Туманова

«Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.



