В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров
В Пресненском районе Москвы разрешили строительство новой офисной башни высотой 299 метров с паркингом на 456 машин и подземным переходом к «Москва-Сити», сообщил девелопер проекта MR.
Как рассказали в пресс-службе девелопера проекта MR, в Пресненском районе одобрили строительство новой офисной башни высотой 299 метров. Разрешение на возведение объекта по адресу Шелепихинский тупик, участок 17/1, выдал Мосгосстройнадзор, передает РИА «Новости».
Будущее здание, которое получило название Top Tower, будет связано с остальными башнями квартала «Москва-Сити» подземным пешеходным переходом. Комплекс общей площадью 156 тыс. кв. метров включит пятиуровневую парковку на 456 машин, подчеркнул представитель MR.
Как уточнила генеральный директор MR Мария Литинецкая, важную роль при создании башни уделят общественным пространствам, благоустроят территорию, создадут парк с зонами для спорта и ресторанами с панорамными террасами. Офисные помещения займут 96,7 тыс. кв. метров, их спроектируют по принципу гибкой планировки.
На шестом этаже оборудуют озелененную зону площадью около 5 тыс. кв. метров с возможностями для спорта, амфитеатром и всепогодной площадкой. Центральной частью этого парка станет арт-фонтан с хромированной скульптурой.
В деловом центре также создадут 2,6 тыс. кв. метров для магазинов, летних кафе и двух ресторанов с выходом на террасу, отметили в MR.
В августе доля свободных офисных помещений в ММДЦ «Москва-Сити» достигла минимального значения в 1% в августе. Ставки аренды за этот период выросли на 16% с начала года.