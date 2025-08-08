В «Москва-Сити» арендовали почти все офисные помещения

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ММДЦ «Москва-Сити» практически не осталось свободных офисов, уровень вакантности достиг исторического минимума – всего 1%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании NF Group. По словам экспертов, за первое полугодие 2025 года этот показатель снизился на 2,7 процентных пункта.

Аналитики объясняют ситуацию устойчивым спросом, который формируют, прежде всего, компании с государственным участием, а также представители производственного и финансового секторов. Новые офисные проекты в «Москва-Сити» продаются еще до официального ввода в эксплуатацию, причем чаще всего единым лотом.

С начала года средневзвешенные арендные ставки в бизнес-центрах класса А в «Москва-Сити» выросли на 16%, достигнув 70 229 рублей за квадратный метр в год без учета операционных расходов и НДС. В годовом выражении рост составил 52,9%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ставок из-за продолжающегося сокращения доли свободных помещений, особенно на офисы с отделкой, как в самом деловом кластере, так и на рынке в целом.

