Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.0 комментариев
Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
Зампред Совбеза Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.
В своем Telegram-канале заверил, что Трамп, будучи бизнесменом, не любит тратить деньги на такие проекты.
Также Медведев отметил, что Трамп, по его мнению, избегает трат на «прихлебателей и приживалок», включая «токсичную бандеровскую Украину».
Также он упомянул об антироссийском консенсусе на Капитолийском холме, но подчеркнул, что у Трампа есть полезное для России качество – нежелание участвовать в международных тратах.
Зампред указал, что недавние события в США, включая выборы, усилили антироссийский настрой, однако возможное возвращение Трампа может изменить подход к международной финансовой поддержке.
В заключение он добавил, что политика Трампа может стать фактором, способствующим изменению отношений с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз не сможет продолжать поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.