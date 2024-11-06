Зампред Совбеза Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале заверил, что Трамп, будучи бизнесменом, не любит тратить деньги на такие проекты.

Также Медведев отметил, что Трамп, по его мнению, избегает трат на «прихлебателей и приживалок», включая «токсичную бандеровскую Украину».

Также он упомянул об антироссийском консенсусе на Капитолийском холме, но подчеркнул, что у Трампа есть полезное для России качество – нежелание участвовать в международных тратах.

Зампред указал, что недавние события в США, включая выборы, усилили антироссийский настрой, однако возможное возвращение Трампа может изменить подход к международной финансовой поддержке.

В заключение он добавил, что политика Трампа может стать фактором, способствующим изменению отношений с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз не сможет продолжать поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.