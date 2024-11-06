  • Новость часаТрамп объявил о победе на выборах президента США
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    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»
    Трамп пообещал прекратить все войны
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    Захарова назвала «главную боль Америки»
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах
    Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом США
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить аудит правительства
    WP: Трампу принесла успех ставка на мужской электорат
    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    5 комментариев
    6 ноября 2024, 11:22 • Новости дня

    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

    Зампред Совбеза Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

    В своем Telegram-канале заверил, что Трамп, будучи бизнесменом, не любит тратить деньги на такие проекты.

    Также Медведев отметил, что Трамп, по его мнению, избегает трат на «прихлебателей и приживалок», включая «токсичную бандеровскую Украину».

    Также он упомянул об антироссийском консенсусе на Капитолийском холме, но подчеркнул, что у Трампа есть полезное для России качество – нежелание участвовать в международных тратах.

    Зампред указал, что недавние события в США, включая выборы, усилили антироссийский настрой, однако возможное возвращение Трампа может изменить подход к международной финансовой поддержке.

    В заключение он добавил, что политика Трампа может стать фактором, способствующим изменению отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз не сможет продолжать поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.

    6 ноября 2024, 03:33 • Новости дня
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    @ Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы данные exit poll компании Edison research об уровне поддержки кандидатов в президенты США в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

    В Аризоне о поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили 46% избирателей, столько же выразили поддержку кандидату от демократов Камале Харрис. При этом exit poll в 2020 году давал Трампу 48%, а кандидату от демократов Джо Байдену – 49%.

    В Висконсине, по данным exit poll, Трамп получает 44% голосов (в 2020 году – 43%), Харрис – 47% (у Байдена было 50%), передает РИА «Новости».

    В Джорджии о поддержке Трампа заявили 46% избирателей, Харрис – 49%. В 2020 году Трамп также набирал 46%, Байден – 50%.

    В Мичигане 45% избирателей заявили, что симпатизируют Трампу, 48% – Харрис. Трамп сохранил поддержку на прежнем уровне, а вот Байдена в 2020 году поддерживал 51%.

    В Неваде exit poll дает Трампу 47% (в 2020 году было 48%); у Харрис – 44%, Байден в 2020 году набирал 52%.

    В Пенсильвании Трамп также сохранил результат 2020 года – 47%. Харрис вновь получила меньшую поддержку, чем Байденв в 2020 году – 46% и 50% соответственно.

    В Северной Каролине о симпатиях к Трампу заявили 43% избирателей (в 2020 году было 47%). О поддержке Харрис сообщили 48% избирателей (Байден в 2020 году в exit poll набирал 50%).

    Напомним, на общенациональном уровне, по данным exit poll компании Edison research, Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа – 44%. При этом портал RealClearPolitics сообщал, что в большинстве колеблющихся штатов большей поддержкой пользуется Трамп.

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    6 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, заручившись поддержкой 277 выборщиков, сообщил телеканал Fox News.

    Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки, также сообщалось, что он планирует обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    6 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США

    Американист Дудаков оценил предварительные итоги выборов президента США

    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    @ Thomas Slusser/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис растеряла немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. В прямом эфире происходит коллапс коалиции Демпартии. Однако для них еще могут быть хорошие новости, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Согласно предварительным данным, следующим президентом США становится Дональд Трамп.

    «Дональда Трампа официально начали признавать победителем выборов. Согласно предварительным данным, он «забрал» Джорджию и Северную Каролину. Кроме того, у республиканца есть преимущество в других ключевых штатах: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Аризона», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он также указал на неутешительные для Камалы Харрис результаты. «Кандидат от демократов выступила не лучшим образом, растеряв немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. Мы наблюдаем коллапс коалиции Демпартии в прямом эфире», – подчеркнул собеседник.

    При этом политолог напомнил, что на предвыборную кампанию демократа было потрачено 1,9 млрд долларов. «Деньги далеко не всегда приводят кандидата к победе на выборах, особенно если тот является крайне неуспешным и неталантливым политиком, как Харрис», – уточнил спикер. Однако для Демпартии есть и хорошие новости.

    «Да, они проиграли президентскую гонку и борьбу за Сенат – в верхней палате американского Конгресса большинство получает Республиканская партия. При этом у демократов есть неплохие шансы взять большинство в Палате представителей и назначить своего спикера – Хакима Джеффриса», – уточнил он.

    «В таком случае Конгресс будет разделен, и в нижней палате демократы смогут создавать Трампу проблемы, мстить ему за то, что он вернулся в президентское кресло. И это явная ложка дегтя в бочке меда республиканцев», – заключил Дудаков.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 10.00 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получат не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

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    6 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 75%, пишет New York Times.

    По прогнозу New York Times, Трамп сможет заручиться голосами 295 выборщиков. Его соперница Камала Харрис, по оценке издания, получит 243 голоса, передает ТАСС.

    Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Трамп имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, передает РИА «Новости».

    По прогнозам телеканала Fox News, сейчас республиканец набирает голоса 211 выборщиков, Харрис – 117.

    Напомним, редколлегия New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Трампа на выборах. В статье говорилось, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии. NYT также заявляла о возможном «когнитивном» угасании Трампа.

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    6 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США

    Reuters опубликовало данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на общенациональном уровне на выборах в США

    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США
    @ Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных exit poll компании Edison research, кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне поддерживают 48% избирателей, кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 44%, сообщает Reuters.

    По предварительным данным, поддержка Харрис составила 48%, то есть на 4 процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала на 2 процентных пункта с 2020 года – с 46% до 44%.

    NBC со ссылкой на данные exit poll также сообщает, что в пользу Харрис высказались 48% респондентов, при этом 50% опрошенных заявили, что не поддерживают ее. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос. По отношению к Трампу 54% опрошенных американцев сказали, что не поддерживают его, 44% выразили поддержку.

    CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll сообщает, что избиратели Республиканской партии более лояльны к Трампу, чем избиратели Демократической партии – к Харрис. Около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном отданы в поддержку кандидата, а не против оппонента.

    Как следует из данных exit poll телеканала CBS News, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся честно. Среди сторонников Трампа так думают только 47% респондентов, 52% не уверены в честности проведения президентских выборов.

    Напомним, в США проходят выборы президента страны. Трамп заявил, что его ждет «большая победа». При этом он говорил, что в случае проигрыша готов признать поражение, если выборы пройдут честно.

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    6 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки

    AP: Трамп победил на выборах в Северной Каролине и Джорджии и лидирует в пяти штатах

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине и Джорджии, сохраняя лидерство в Пенсильвании, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде, сообщает агентство Associated Press.

    Трамп одержал победу в Северной Каролине и Джорджии, которые дают по 16 голосов выборщиков, передает РИА «Новости».

    Эти результаты укрепляют его позиции в гонке за президентское кресло, поскольку оба штата считаются решающими в текущем электоральном цикле, передает Associated Press.

    На данный момент Трамп также сохраняет лидерство в Пенсильвании, где по итогам подсчета 90% голосов он набирает 51,2% против 47,7% у кандидата от демократов Камалы Харрис. В Мичигане подсчитано 90% голосов, и Трамп лидирует с 52,3% против 46% у Харрис. В Аризоне, где подсчитано 51% голосов, у Трампа 49,9%, а у Харрис 49,2%.

    В Висконсине и Неваде, которые дают 10 и шесть голосов выборщиков соответственно, Трамп также удерживает лидерство. Эти штаты считаются «колеблющимися», так как их электорат не отдает предпочтения ни одной из партий, и именно в них решается исход голосования. Для победы в выборах кандидат должен заручиться поддержкой 270 выборщиков.

    Ранее Трамп планировал обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

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    5 ноября 2024, 23:11 • Новости дня
    Захарова назвала «главную боль Америки»

    Захарова указала на беспрецедентный внутренний раскол в США и готовность американцев «бить друг друга»

    Захарова назвала «главную боль Америки»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США наблюдается беспрецедентный внутренний раскол, стране нужно найти способ сделать так, чтобы сами американцы приняли результаты президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

     «Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа – каким-то образом, в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», – заявила Захарова RT.

    По ее мнению, как бы ни закончились выборы, гражданам США нужно будет «преодолеть внутренний эмоциональный раскол». Как подчеркнула Захарова, сейчас в США «люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют», передает ТАСС.

    Такой накал противостояния оборачивается даже «уличными погромами». «И как это преодолевать, честно говоря, мне кажется, даже в Штатах никто не знает и не понимает, потому что это беспрецедентно», – сказала она.

    Напомним, Захарова заявила, что Москва не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России. При этом Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.

    По мнению экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем выборов в США, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти. Не исключено, что результаты могут быть оспорены проигравшей стороной, это способно привести к массовым протестам и новым попыткам захвата Капитолия.

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    6 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    Трамп заявил, что ожидает «большую победу»

    Трамп пожаловался на «массовое мошенничество» в Пенсильвании на выборах президента США

    Трамп заявил, что ожидает «большую победу»
    @ Matt Bishop/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его ждет «большая победа», но пожаловался на «массовое мошенничество» на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания.

    «Сегодня ночью нас ожидает большая победа», – заявил он в соцсети Truth Social. Трамп призвал всех сторонников Республиканской партии участвовать в голосовании и не покидать избирательные участки до тех пор, пока не проголосуют, передает РИА «Новости».

    «Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп также отметил, что «много разговоров» слышно «о массовом мошенничестве в Филадельфии». «Правоохранительные органы на подходе!» – заявил он.

    Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно объявить о своей победе.

    Напомним, в США проходят президентские выборы. Сам Трамп проголосовал на избирательном участке в Палм-Бич во Флориде. После голосования он отметил: «Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это».

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    5 ноября 2024, 23:49 • Новости дня
    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США

    ФБР заявило о якобы поступивших из России угрозах минирования избирательных участков в США

    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США
    @ US Federal Bureau of Investigati/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По версии ФБР, угрозы минирования избирательных участков в США поступили, предположительно, из России; доказательств этого заявления ведомство не предоставило.

    В заявлении ФБР говорится, что «многие» из угроз «по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты». При этом, как подчеркнули в ведомстве, «ни одна из угроз не была признана достоверной», передает РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ сообщали, что в округе Фултон в Джорджии из-за угроз взрыва было временно прекращено голосование на двух участках. Позднее голосование продолжилось.

    По мнению экспертов, вне зависимости от результатов голосования на выборах президента США в стране сохраняется риск беспорядков.

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    5 ноября 2024, 21:11 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения США во вмешательстве в выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Захарова подчеркнула, что американские спецслужбы снова обвиняют Россию и другие страны в том, что они якобы распространяют ложь об американских выборах. Она отметила, что такие заявления становятся стандартной практикой для США, сообщает ТАСС.

    «Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается», – сказала Захарова. По ее словам, обвинения в распространении лжи и дестабилизации внутренней ситуации в США не имеют под собой оснований.

    Ранее Захарова заявила, что Россия не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России.

    Во вторник в США стартовало голосование на президентских выборах: первые участки открылись в нескольких штатах, включая Коннектикут и Индиану, где избиратели могут проголосовать с шести утра по времени Вашингтона.


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    5 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    Захарова: России безразличен итог выборов в США

    Захарова заявила о безразличии России к результатам выборов в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что Россия готова рассматривать любые предложения от США, если они будут соответствовать российским интересам, сообщается на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что Москва будет решительно защищать свои интересы, особенно когда речь идет о национальной безопасности. Она выразила надежду, что новый президент США, кем бы он ни был, сосредоточится на решении внутренних проблем своей страны, а не на вмешательстве в дела других государств.

    Дипломат также пожелала американскому народу преодолеть кризис демократии и раскол в обществе.

    В США стартовало голосование на президентских выборах, и первые участки открылись в нескольких штатах, включая Коннектикут и Индиану.

    Кремль воздержался от комментариев по поводу начавшегося голосования.

    Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что победа Дональда Трампа рассматривается как вполне реальный сценарий, однако в случае его реализации возможны беспорядки и попытки сорвать транзит власти, организованные «боевым активом» Демпартии.

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    6 ноября 2024, 05:32 • Новости дня
    Букмекеры оценили вероятность победы Трампа на выборах в США в 71%

    Tекст: Антон Антонов

    Оценки букмекеров предсказывают победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.

    Вероятность победы Трампа оценивается в 71,1%, его соперницы-демократа Камалы Харрис – в 28,9%, передает РИА «Новости».

    Букмекеры отдают Трампу победу в шести из семи колеблющихся штатах: Аризоне (с вероятностью 89%), Джорджии (88%), Северной Каролине (87%), Неваде (66%), Пенсильвании (60%) и Висконсине (58%). При этом вероятности победы Харрис в Мичигане оценивают лишь в 52%.

    Напомним, прогноз Fox News свидетельствует, что Трамп получает 178 голосов выборщиков от 18 штатов, Харрис – 113 голосов выборщиков от 11 штатов. Для победы на выборах требуется получить не менее 270 голосов выборщиков.

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    6 ноября 2024, 11:03 • Новости дня
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

    Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска супергением, передает ТАСС.

    Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил уникальность и особенность Маска, подчеркнув, что подобных людей, обладающих выдающимися способностями, в США немного.

    Трамп заявил, что он планирует предложить Илону Маску возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

    Илон Маск выразил готовность принять предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе на выборах президента США, команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой, подчеркнув важность этого события для всего мира.

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    6 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп пообещал «прекратить все войны»

    Трамп заявил о намерении работать над прекращением всех войн

    Трамп пообещал «прекратить все войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    По словам Трампа, он будет работать над прекращением войн, а не начинать их, передает ТАСС.

    Ранее Трамп объявил о победе на выборах президента США.

    Сообщалось, что Трамп одержал победу на президентских выборах, получив поддержку 277 выборщиков.

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    6 ноября 2024, 05:17 • Новости дня
    Fox News заявил о победе Трампа в 18 штатах

    Fox News заявил о 178 голосах выборщиков у Трампа против 113 голосов у Харрис

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получает 178 голосов выборщиков от 18 штатов, его соперница-демократ Камала Харрис – 113 голосов выборщиков от 11 штатов, свидетельствует прогноз Fox News.

    Чтобы одержать победу на выборах требуется получить не менее 270 голосов выборщиков. Fox News сообщает, что за Трампа отдали голоса 23,7 млн человек, за Харрис – 20,8 миллиона, передает РИА «Новости».

    Associated Press сообщал, что Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков. По прогнозу AP, у него 177 голосов выборщиков, у Харрис – 99.

    Напомним, Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах в США «идут очень хорошо». ABC News сообщал, что у Республиканской партии США высокие шансы на получение контроля над Сенатом.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



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