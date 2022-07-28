Договорится ли Шредер с Путиным о газе

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28 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Россия побеждает Запад в борьбе за Африку

«Мы с вами, мы с вами», – сказал Лаврову по-русски глава МИД Конго Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров и Эммануэль Макрон почти синхронно проводят большие турне по африканским странам. Точнее, Макрон движется с запозданием, и его визит выглядит не более чем раздраженной реакцией на поездку Лаврова. Шеф евродипломатии Жозеп Боррель также собирается на Черный континент и сокрушается по поводу усиления влияния Москвы. Как Россия переиграла Европу в Африке? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Американское лобби теряет власть на Украине

Новый генеральный прокурор Андрей Костин слывет «полностью человеком Ермака» president.gov.ua
В прежде монолитном окружении Зеленского возникла трещина между двумя группами влияния – проамериканской и пробританской. Лидер «британцев», шеф аппарата Зеленского Андрей Ермак быстро усиливается. Доказательством этому в среду стало назначение на пост генерального прокурора Андрея Костина – «человека Ермака». Примечательно, что на конфликт с Россией две «англосаксонские» партии смотрят уже по-разному. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Договорится ли Шредер с Путиным о газе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа отправила в Москву эмиссара для переговоров с российским президентом. В Берлине и Брюсселе начинают понимать, что не вытягивают санкционную войну против РФ. Вопрос лишь в том, достаточно ли у них понимания для того, чтобы начать конструктивно договариваться. Подробности...

Сила Израиля становится слабым местом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если раньше положение маленькой страны с большими возможностями было преимуществом Израиля, то теперь размер начинает иметь значение. Подробности...

Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От отправки в ВСУ скрывается немало ярых украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 4 комментария

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Геворг Мирзаян

    Договорится ли Шредер с Путиным о газе

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		28 июля 2022, 12:12

    На днях в России побывал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, с туристическим визитом. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – красивый город», – заявил он немецкому журналисту, с которым столкнулся в центре российской столицы. Однако его жена раскрыла все карты – с ее слов, экс-канцлер «ведет переговоры по энергетической политике в Москве».

    Конечно, можно предположить, что ушлый немец обманул свою жену, однако есть куда более логичное объяснение. Дело в том, что Российская Федерация решила помочь европейским странам реализовать их мечту об отказе от российских углеводородов – и стала сокращать поставки газа в ЕС (сейчас они падают до 20% от изначального объема). Причем начала на абсолютно законных основаниях – из-за того, что немецкая компания Siemens не выполняет своих обязательств по плановому ремонту турбин, работающих в проекте «Северный поток – 1», прокачка газа через этот трубопровод была резко сокращена. Перенаправить газ по другим маршрутам нельзя – и не только по логистическим причинам. «Северный поток – 2» немцы отказались пустить в строй из-за большой политики (в ФРГ заявили, что начало работы трубы станет «поражением» Германии), а прокачка через Украину была искусственно ограничена Киевом.

    В результате Европу, которая столкнулась с исполнением своих желаний, начинает охватывать паника. Европейская Комиссия призывает все страны ЕС сократить потребление газа, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорит о возможности «восстаний». Европейским столицам срочно нужно искать какой-то компромисс с Москвой – но искать его не через полномасштабные переговоры (начало которых будет рассматриваться как подрыв всего санкционного механизма и чуть ли не капитуляция Запада), а через дискуссию тет-а-тет между Владимиром Путиным и западным переговорщиком. Вопрос в том, кто этим переговорщиком будет?

    Из действующих западноевропейских лидеров на роль посланца никто не годится. Да, какое-то время президент Франции Эммануэль Макрон на эту роль (крайне важную роль с точки зрения как личного политического имиджа, так и последующих экономических бонусов для своей страны) претендовал. Пытался занимать умеренную позицию, призывал своих западных коллег не сжигать мосты и не пытаться унижать Россию. Однако затем Макрон не выдержал (не хватило либо терпения, либо суверенитета для проведения своей линии, либо того и другого), после чего унизил сам – слил в прессу свой телефонный разговор с Владимиром Путиным за несколько дней до начала российской операции на Украине. И слил не просто пересказ, а прямую запись этого разговора, который не должен был писаться.

    Если брать Евросоюз в более широком смысле, то, конечно, переговорщиком мог бы стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик, который с самого начала конфликта занял крайне прагматичную позицию, а также обладает суверенитетом для того, чтобы эту позицию отстаивать (и, соответственно, противостоять невыгодным для Венгрии антироссийским санкциям по нефти). Однако проблема в том, что у Орбана серьезный конфликт с брюссельскими бюрократами, поэтому они вряд ли позволят венгерскому премьеру усилить свои позиции за счет статуса российско-европейского посредника. И уж точно не пустят на эту роль турецкого президента Реджепа Эрдогана – с его-то амбициями и запросами в отношении Евросоюза.

    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

    Поэтому Западу пришлось искать посредников не из числа нынешних лидеров – и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер со всех точек зрения оказался идеальным кандидатом.

    Во-первых, за годы правления у него сложились доверительные отношения с российским президентом. И, вопреки колоссальному давлению, Шредер не отрекся от своих «контактов» с Путиным, о чем прямо заявлял западным журналистам.

    Во-вторых, политик все-таки возглавлял – и неплохо возглавлял – одну из ведущих стран Евросоюза.

    Наконец, в-третьих, Шредера можно считать специалистом в нефтегазовой сфере – он несколько лет возглавлял совет директоров «Роснефти».

    В Берлине, конечно, не признают, что Шредер является их посланцем – однако это и не нужно. Все всё понимают, ведь такое происходит не первый раз. История знает примеры успехов таких переговорщиков из числа бывших глав государств – достаточно вспомнить Джимми Картера, который приехал в КНДР в начале 1990-х годов как неформальный посланец США и смог предотвратить американо-северокорейскую войну. Вопрос лишь в том, увенчается ли успехом визит герра Шредера? Да, с президентом Путиным он, скорее всего, встречался – однако пойдет ли российский лидер на компромиссы, возобновит ли поставки газа?

    Скорее всего, не пойдет. Прежде всего, потому, что российская позиция объясняется технологическими моментами – нельзя качать газ при неисправном оборудовании, это чревато авариями. Компания Siemens турбины не ремонтирует, а также не гарантирует России, что отданные ею турбины не застрянут где-нибудь из-за санкций. Кроме того, газовый вопрос сейчас действует как отрезвитель Евросоюза – он демонстрирует Брюсселю, Берлину, Парижу и другим европейским столицам пределы их санкционной политики в отношении России. Зачем России выключать этот вытрезвитель до достижения полного европейского протрезвления? Наконец, Европа сама может обеспечить себя бесперебойными поставками российского газа – для этого ей нужно только запустить «Северный поток – 2». И отделить таким образом украинских мух от газовых котлет. Вероятно, все это и было сказано немецкому «туристу» Герхарду Шредеру. Пусть думают.

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