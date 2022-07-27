Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

Системы С-400 в зоне спецоперации устойчиво перехватывают большую часть ракет противника Кирилл Кухмарь/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация выявила одно из главных преимуществ российской военной машины – совершенные средства ПВО и ПРО. Отечественные зенитно-ракетные комплексы не просто подтвердили свои характеристики, их возможности оказались даже выше ожидаемых. Это особенно наглядно показали результаты атак американских ракет по российским объектам. Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Похороны «Северного потока-2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо пртивоположным образом. Подробности...

Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оскорбительно маленькая сумма аванса за потенциальный угон самолетов российских ВКС прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Подробности...
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Лондон делает из Индии таран против Китая

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

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    Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		27 июля 2022, 12:02

    26 июля цена газа в Европе перешагнула отметку 2000 долл. за кубометр впервые с начала марта. Таким образом, панические настроения на европейских энергетических рынках в Европе вернулись к тем же значениям, что и в начале военных действий на территории Украины. Только на этот раз причиной стали не только и не столько боевые действия, сколько угроза дефицита газа предстоящей зимой.

    21 июля после десятидневной остановки на ремонт возобновил работу газопровод «Северный поток». Европа, опасавшаяся, что ремонт может затянуться на неопределенное время и поставки не возобновятся, казалось бы, вздохнула с облегчением. Поставки были восстановлены примерно на 30% мощности трубы, но уже 25 июля «Газпром» сообщил, что и эти объемы под вопросом.

    На ремонт будет остановлен еще один газотурбинный двигатель Siemens, в связи с чем поставки сократятся до 20% мощности. Напомним, что первый агрегат Siemens пока так и не доехал до России из Канады, откуда его извлекала Германия в нарушение санкционного режима. До этого президент Владимир Путин заявлял, что санкционные проблемы с оборудованием газопровода могут привести к ограничению поставок по нему. «Газпром» ждет доставки не только самой турбины, которая уже находится в Германии, но и технической и юридической документации на нее.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС готовиться к жизни без российского газа. Это заявление, однако, не подкреплено действием. 26 июля стало известно о том, что Евросоюз согласовал план сокращения газопотребления на 15%, чего явно недостаточно с учетом масштаба сокращения поставок из РФ. Уже сейчас германские компании, в том числе находящаяся с предбанкротном состоянии Uniper, не наполняют хранилища газом, а наоборот – отбирают топливо из них. Евросоюз поставил стратегической целью отказ от потребления российского газа. «Газпром», судя по всему, решил помочь Европе в ускоренном достижении этой цели, ограничив поставки уже сейчас.

    Но каковы российские задачи в этой игре? Едва ли заморозка Европы грядущей зимой является самоцелью. ЕС – все еще крупный потребитель газа, несмотря на расширяющиеся экспортные возможности РФ на восточном направлении. ЕС – несмотря ни на что – все еще крупный торговый партнер России и ускоренное вхождения Европы в рецессию и снижение платежеспособности европейских клиентов – едва ли составляющая российского плана. Тогда что? Скорее всего, сейчас мы наблюдаем борьбу за инициативу на внешнеэкономическом фронте. До сих пор этой инициативой владел Запад, который по своему усмотрению вводил санкции и по своему же усмотрению снимал те ограничения, которые ему невыгодны – как, например, было с последними послаблениями по экспорту продовольствия и снятию ограничений с российских банков, осуществляющих продовольственные расчеты. Москве эта игра, судя по всему, надоела и она выкатила свою «газовую гаубицу».

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    На фоне снижения общих поставок газа в ЕС 21 июля итальянская Eni заявила о том, что поставки российского газа для нее увеличились на треть, вернувшись на доремонтный уровень и даже увеличившись. А уже через несколько дней Киев завил о резком увеличении давления газа на участке газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на границе с Россией. Изменения якобы произошло без предупреждения со стороны «Газпрома».

    Причин для переориентации газовых потоков на украинское направление может быть несколько. Во-первых, компания Eni – одна из тех, что после недолгого сопротивления согласилась оплачивать российский газ в рублях. Во-вторых, увеличение поставок в Италию можно рассматривать в том числе в контексте внутриитальянской борьбы за власть после отставки премьера Марио Драги, отличившегося жесткой антироссийской критикой. Сейчас лидерами ожидающихся внеочередных выборов в парламент Италии являются партии «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони. Последних нельзя назвать друзьями России, но от них можно ожидать более взвешенной политики в отношениях с Москвой.

    Кроме того, переориентировав газовые поставки на украинское направление, Россия тем самым перекладывает ответственность за их возможное прекращение на украинскую, а точнее – на американскую сторону. С учетом военных действий на территории Украины, которые могут затронуть регионы, критические с точки зрения организации поставок газа (в том числе контрольно-измерительную станцию в Сумской области), позиции в этой игре ЕС, от которого перестало что-либо зависеть, ослабляются критически.

    В целом же действия России и «Газпрома» снижают пространство для энергетического маневра для ЕС. Невозможность заполнить газовые хранилища приведет к тому, что страны ЕС, зависимые от российского газа, вынуждены будут потреблять газ «с колес» – прямо из трубы. И именно от воли «Газпрома» будет зависеть, какие страны и в каком объеме будут получать российское топливо. Например, увеличение поставок вооружений Киеву со стороны Европы и поставки российского газа могут иметь обратно пропорциональную зависимость.

    Впрочем, Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране озвучил и альтернативный сценарий развития событий. А именно – запуск «Северного потока-2» с тем условием, впрочем, что половина его объемов уже задействована российской стороной для газификации собственных регионов на северо-западе страны. Казалось бы, давно похороненный проект «Северный поток-2», может неожиданно выстрелить, когда ситуация с поставками газа достигнет своей критической черты. И эта черта, кажется, уже совсем близко.

    26 июля в Москву неожиданно прибыл бывший канцлер Германии и бывший глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер. Шредер, по его собственным словам, прибыл в Москву на отдых. Довольно странный выбор места для отпуска, учитывая, что экс-канцлер вынужден был покинуть должности в Москве по причине давления на него в ЕС. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отрицать возможности встречи Путина и Шредера. Возможно, Герхарду Шредеру как раз и отведена роль неформального переговорщика в вопросе об условиях запуска «Северного потока-2».

    Известна шутка о том, что «Северный поток-2» окупил себя, даже не начав работать, за счет кратного роста цен на газ. Но запуск «Северного потока-2» может иметь далеко идущие последствия геополитического характера. Этот запуск станет фактическим демаршем Европы в борьбе Запада с Россией. Похороны «Северного потока-2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо пртивоположным образом.

    Не поймут этого и в Киеве, который, конечно же, выступит с самыми резкими заявлениями и протестами, повысив и без того высокую степень усталости и раздражения в ЕС, который все меньше интересуется Украиной и все больше – собственными проблемами в преддверии неизбежной рецессии. Запуск «Северного потока-2» фактически «выключит» Европу из противостояния с Россией, переложив груз этого противостояния преимущественно на США.

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