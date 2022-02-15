Песков рассказал о шутках Путина о «планах по вторжению» на Украину

Президент Владимир Путин иногда может пошутить по поводу заявлений с датами якобы планируемого вторжения России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».

«К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину – прим. ВЗГЛЯД) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», – передает его слова ТАСС.

«Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», – пояснил Песков.

Между тем представитель Кремля рассказал, кто может стоять за ростом напряженности в Европе.

«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», – сказал Песков. Также, по его словам, напряженность провоцируется заявлениями США о том, что «вот-вот начнется война».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.